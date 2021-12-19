المحكمة تقرر تفتيش هاتف أليك بالدوين بعد اتهامه بتبادل الرسائل مع صانعة الأسلحة

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت محكمة نيو مكسيكو أمر تفتيش لهاتف أليك بالدوين في تداعيات التحقيق في حادث إطلاق النار، الذي حدث في أكتوبر الماضي، وأودى بحياة مصورة سينمائية، ونجم عنه إصابة مخرج في موقع تصوير فيلم “Rust”.

أمر تفتيش هاتف أليك بالدوين

صدرت مذكرة التفتيش والإفادة الخطية المصاحبة لها يوم الخميس في المحكمة الجزئية بمقاطعة “سانتا في” بعد أسبوعين تقريبًا من قول المدعي العام في نيو مكسيكو، المشرف على التحقيق، إن بعض الأفراد الذين تعاملوا مع الأسلحة في مجموعة الفيلم قد يواجهون اتهامات جنائية في وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وطلب المحققون الوصول إلى الهاتف الخاص بـ أليك بالدوين لفحص الرسائل النصية، ومراسلات البريد الإلكتروني، واتصالات الشبكات الاجتماعية، ونشاط التصفح، وغيرها من المعلومات على الجهاز.

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نتائج التحقيقات بشأن إطلاق النار

وجاء في أمر التفتيش الصادر عن هيئة المحكمة: “قد تكون هناك أدلة على الهاتف، بسبب استخدام الأفراد للهواتف المحمولة أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة”، وكشفت التحقيقات عن وجود عدة رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية متبادلة بين أفراد العمل، أفادت الشرطة أنها قد تكون دلائل مادية وذات صلة بهذا التحقيق، حيث يعتقد المحققون أن هناك محادثات رئيسية على الجهاز تتعلق بالحادث الذي أودى بحياتها.

تضمن أمر المحكمة أيضًا اتهامات لـ أليك بالدوين وصانعة الأسلحة هانا جوتيريز ريد، بشأن تبادل رسائل عبر البريد الإلكتروني حول نوع السلاح الذي سيتم استخدامه في المشهد، وقالت في التحقيقات إنه طلب مسدسًا أكبر، وفقًا لإفادة أمر التفتيش، والتي نقلتها صحيفة نيويورك بوست.

من جانبه، نفى أليك بالدوين الاتهامات الواردة في أمر تفتيش هاتفه المحمول بشأن تغيير السلاح قبل حادث إطلاق النار، وأفاد أن الخيارات المتعلقة بأي أسلحة من جانبه لفيلم “Rust” تم إجراؤها قبل أسابيع من بدء التصوير، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة ديلي ميل.

ويأتي أمر التفتيش هذا بعد أسبوعين من إجراء أليك بالدوين أول مقابلة تلفزيونية له حول الحادث، حيث صرح أنه لم يطلق النار، وقال في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي جورج ستيفانوبولوس على قناة ABC الأمريكية: “لن أصوب مسدسًا على أي شخص أبدًا وأطلق عليه النار”، أضاف أنه من غير المرجح توجيه أي تهم جنائية في حقه، مؤكدًا أنه يتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة بشأن الحادث.

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