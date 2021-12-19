أسرار النجوم: كان يطبخ لها الفطار ووزنه زاد 20 كيلو بسببها .. ياسمين صبري تكشف مفاجآت صادمة عن زوجها الأول قبل أبو هشيمة .. اتفرج الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - زواج الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أحمد أبوهشيمة هو الزواج الثاني للفنانة المصرية، بعد تجربتها الأولى والتي تحدثت عنها في أكثر من لقاء سابق كشفت فيه تفاصيل علاقتها بزوجها الأول "محمد"، وطريقة تعاملها معه.

الفنانة ياسمين صبري تحدثت عن زوجها الأول وعن تفاصيل حياتهما قبل وبعد الزواج في أكثر من لقاء تليفزيوني وقد أثار حديث الفنانة المصرية عن زوجها الأول الكثير من الجدل وتحديدا بعدما أكدت عن موهبتها في المطبخ والتي تسببت في تغير حياة وشكل زوجها الأول.

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وقالت في لقاء جمعها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة": "أنا تزوجت زوجي محمد وهو رياضي حقيقي كان يقطع مسافة 20 كيلو في ساعة ونص، وطوله يبلغ ما يقارب 190 سم، لكن في أول 6 شهور من الزواج زاد أكثر من 20 كيلو بسبب الأكل الذي كنت أقدمه لدرجة جعلته يبدأ نظام رجيم قاسي وساعدته في ذلك والدته".

تحدثت كذلك عن اسم دلع زوجها مع الإعلامية إسعاد يونس فقالت: "أنادي زوجي محمد باسم دلع (دودي) وهو يأكل سلطات غير مطبوخة ولا يحب البصل فله طريقة معينة في الأكل، وهو يعد الطعام لنفسه، وكذلك يعد لي طعام الإفطار، أنا أيضا اعد الطعام لكن ليس عن طريق الأوامر، وهو يفضل دائما في طعام الغداء وجبة صدور الدجاج التي أعدها له بشكل خاص بالإضافة إلى السلطات"، وقد انفصلت الفنانة المصرية عن زوجها الأول في عام 2017، وذلك بعد زاوج دام لـ5 سنوات ولم تكشف عن أسباب هذا الانفصال.

زواج ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة،في ابريل 2020 في حفل بسيط اقيم في المنزل الأسرة بسبب الإجراءات المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا، والتي أجبرت كل من أبو هشيمة وياسمين صبري على عدم دعوة أي من النجوم للحفل.

المصدر: هي