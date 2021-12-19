أسرار النجوم: أتذكرون الطفلة المصرية اشرقت احمد نجمة ذا فويس .. اتفرج كيف اصبحت اليوم بعد بلوغها سن الزواج واذهلت الجميع بجمالها الفتان ( صورة )

الرياض - محمد الاطلسي - حلت الطفلة أشرقت أحمد نجمة برنامج ذا فويس كيدز، ضيفة على برنامج كلام ستات الذي يتم عرضه على قناة one.ظهرت أشرقت بشكل مختلف وتغير ملحوظ في ملامحها عن الشكل الذي ظهرت به في البرنامج عام 2017، وقدمت أشرقت خلال الحلقة عدداً من الأغاني المميزة أبرزها الأغنية الشعبية ما بلاش اللون ده معانا للنجم أحمد عدوية، بالإضافة إلى أغنية بنت أكابر للفنانة أصالة. بعد انتهاء مشاركة أشرقت في برنامج ذا فويس أصدرت أغنيتين، إلى جانب أغنية جديدة سيتم تصويرها قريباً، وخلال استضافتها في البرنامج وجهت للنجم تامر حسني طلباً بأن يوافق على الظهور معها في الكليب دون أن يغني.

يذكر أن أشرقت انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر تصويرها وطرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب. من جهة أخرى كشف والد أشرقت عبر حسابه على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي اختيار ابنته من الأمم المتحدة لتمثل مصر في الأغنية العالمية حلم العالم، ذلك إلى جانب 6 من زملائها من برنامج ذا فويس كيدز ليمثل كل منهم بلده.

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