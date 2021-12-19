تختتم “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض ، فعاليتها اليوم حيث شارك العديد من نجوم الوطن العربي والنجوم العالميين، بعدما استمر المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة ومن بين نجوم الغناء عمرو دياب ، محمد حماقي، إليسا، أصالة، نانسي عجرم.
وكشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس الفعالية الموسيقية الأضخم فى الشرق الأوسط التى تأتى بعنوان "ميدل بيست".
ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه مع أحد المشاركين فى الفعالية، ليعلن عن انطلاقها اليوم الخميس، وكتب: " الخميس الوعد، ميدل بيست (ساوندستورم)".
حفلات أولى أيام ميدل بيست
وكانت منصة "ميدل بيست" كشفت عن افتتاح مهرجان "ساوند ستورم" بحفلات للفنان راشد الماجد وإليسا ومحمد حماقي وماجد المهندس، اليوم 16 ديسمبر، وقالت في تغريدة لها:" ياحبنا للمفاجآت! نجومكم العرب اللي تحبوهم انضموا لللاين آب و جاهزين يولّعون مسارح ساوندستورم! نجومنا إليسا، ماجد المهندس، محمد حماقي وراشد الماجد يفتتحون ليالي ساوندستورم بـ ١٦ ديسمبر".
حفل عمرو دياب فى ميدل بيست
وكشف الفنان الكبير عمرو دياب، عن موعد حفله الغنائي بمهرجان (ميدل بيست) بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. ختام فعاليات ”ميدل بيست” ضمن موسم الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.