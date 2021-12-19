اليوم.. ختام فعاليات ”ميدل بيست” ضمن موسم الرياض

تختتم “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض ، فعاليتها اليوم حيث شارك العديد من نجوم الوطن العربي والنجوم العالميين، بعدما استمر المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة ومن بين نجوم الغناء عمرو دياب ، محمد حماقي، إليسا، أصالة، نانسي عجرم.

وكشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس الفعالية الموسيقية الأضخم فى الشرق الأوسط التى تأتى بعنوان "ميدل بيست".

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه مع أحد المشاركين فى الفعالية، ليعلن عن انطلاقها اليوم الخميس، وكتب: " الخميس الوعد، ميدل بيست (ساوندستورم)".

حفلات أولى أيام ميدل بيست

وكانت منصة "ميدل بيست" كشفت عن افتتاح مهرجان "ساوند ستورم" بحفلات للفنان راشد الماجد وإليسا ومحمد حماقي وماجد المهندس، اليوم 16 ديسمبر، وقالت في تغريدة لها:" ياحبنا للمفاجآت! نجومكم العرب اللي تحبوهم انضموا لللاين آب و جاهزين يولّعون مسارح ساوندستورم! نجومنا إليسا، ماجد المهندس، محمد حماقي وراشد الماجد يفتتحون ليالي ساوندستورم بـ ١٦ ديسمبر".

حفل عمرو دياب فى ميدل بيست

وكشف الفنان الكبير عمرو دياب، عن موعد حفله الغنائي بمهرجان (ميدل بيست) بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.