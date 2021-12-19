فقدت النظر لمدة ساعة.. سلاف فواخرجي تكشف عن تعرضها لإصابة خطيرة في كواليس “عنبر 6”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة سلاف فواخرجي تفاصيل حادث تعرضت له أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل “عنبر 6″، الذي بدأت منصة شاهد عرضه قبل يومين.

وفي مقابلة مع برنامج “إي تي بالعربي”، قالت سلاف فواخرجي: “حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني. طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة”.

وأضافت: “فقدت النظر ساعة كاملة، ونزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة، وبشوف كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وتركض حوالي”.

وتابعت: “صار معي نوع من الهستيريا إني بطلت أشوف، والحمد لله قدرت أشوف بالتدريج وأهدا، وتركت أثر جرح فوق عيني.”

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وانطلق مسلسل “عنبر 6” المستوحى من أحداث حقيقية من واقع سجون النساء ببداية مشوقة، حيث كشفت الحلقتان الأولى والثانية عن عالم السجينات وأحوالهن، ليتناول قضايا مثل القتل وسرقة الأطفال، وذلك من خلال شخصيات يتعرف عليهم المشاهد واحدة تلو الأخرى.

وختمت الحلقة الأولى بجريمة غامضة قلبت عنبر 6 بالكامل، وبدأ ضباط السجن بتفتيش العنابر للبحث عن أسباب الجريمة، بينما انتهت الحلقة الثانية بانهيار رهف (سلاف فواخرجي) بعد ضغوط السجن القاسية، لتصرخ وسط السجينات معترفة بالجريمة التي ارتكبتها.

يذكر أن مسلسل “عنبر 6” من بطولة سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، ومجموعة من النجوم العرب.

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