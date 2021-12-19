بكاء ماجد المصري وابنته بعد الانتهاء من عقد قرانها (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عقد الفنان ماجد المصري، مساء أمس قران ابنته الكبري ماهيتاب من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش، على رجل الأعمال مصطفى القاضي، في حفل بسيط اقتصر على العائلتين فقط.

ونشر ماجد صورًا وفيديوهات من عقد القران، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلا: تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفى القاضي وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله”.

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كما نشر فيديو عبر حسابه على “الاستوري” وهو يبكي مع ابنته بعد انتهاء مراسم عقد القران، على نغمات أغنية بنتي وحبيبتي للفنان مدحت صالح.

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وفي سياق اَخر، تعاقد الفنان ماجد المصري منذ أيام مع شركة “فنون مصر” على المشاركة في أحد المسلسلات الكبرى الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

كما يستعد ماجد لتصوير مشاهده في فيلم أهلا بكم في باريس، مع المخرج خالد يوسف، والذي يتم تصويره في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

وفيلم أهلا بكم في باريس، ليس التعاون الأول بين ماجد المصري، وخالد يوسف، بل تعاونا من قبل في فيلم كلمني شكرا وجسد فيه دور صلاح معارك الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة الفيلم عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وصبري فواز والعديد من النجوم.

كما تعاون ماجد المصري مع خالد يوسف في فيلم كارما عام 2018 الذي يعد آخر فيلم قدمه المخرج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وغادة عبد الرازق وزينة والعديد من النجوم.

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