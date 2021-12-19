تكريم أحمد عبد العزيز فى ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

قرر ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، تكريم الفنان أحمد عبد العزيز وذلك فى إطار الاحتفالية التى يقيمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا. يقام الحفل الذى يتم فيه تكريم أحمد عبد العزيز يوم الأحد المقبل 26 ديسمبر الحالى. ويشارك فى هذه الاحتفالية كل من المخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة سميرة أحمد، وسماح أنور، ورجاء حسين، وسميرة عبد العزيز، وإنعام سالوسة، وسلوى خطاب، والمخرجة رباب حسين، والفنان مفيد عاشور، وجمال عبد الناصر، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

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