شاهد.. بكاء ماجد المصرى وابنته فى عقد قرانها

انتاب الفنان ماجد المصرى وابنته ماهيتاب من زوجته السابقة منى أش أش حالة الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال أمس بعقد قرانها على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس. ونشر ماجد المصرى صورا جديدة من حفل عقد فران ابنته ماهيتاب وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله”.

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