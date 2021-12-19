تحويل معجون الحوائط إلى جبن في المنوفية.. ضبط 37 طن بأحد مصانع المواد الغذائية

ابو ظبي - احمد الجزار - تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة المنوفية من ضبط 37 طن جبن وخامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مركز تلا، يُستخدم في تصنيعه معجون حوائط، داخل مصنع لتصنيع الجبن.

استهدفت حملة بقيادة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، مصنعًا لتصنيع الجبن، شاركت فيها الدكتورة إيريني إسكندر مدير إدارة الباجور الصحية، ومفتشو تموين المركز ونواب رئيس مجلس مدينة تلا، ومسؤولو حماية المستهلك والرقابة التموينية بمركز تلا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريز المضبوطات.

تم التحفظ على 37 طن جبن والخلطة المستخدمة ومعجون حوائط يستخدم في التصنيع، بالإضافة إلى ملح فاسد وألبان مجهولة المصدر، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة تلا، وباشرت النيابة التحقيق.

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