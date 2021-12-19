رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في ماكينات الـATM في 2022

ابو ظبي - احمد الجزار - تنتهي مدة مبادرة البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم السحب والاستعلام من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM بنهاية شهر ديسمبر الحالي لتعود الرسوم المقررة على عملاء البنوك كما كانت قبل الإعلان عن تلك المبادرة في شهر يونيو من العام الماضي.

رسالة البنك للعملاء

قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي، هناك احتمالان؛ أحدهما أن تقوم البنوك بإخطار عملائها عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمول بعودة رسوم الاستعلام والسحب عبر ماكينات الصراف الآلي الـ ATM، والثاني أن البنك المركزي أصدر قرارا جديدا بمد عمل المبادرة إلغاء الرسوم مرة أخرى.

قرار البنك المركزي

كان البنك المركزي أعلن عن المبادرة في شهر يونيو 2020، عن مبادرة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تم مد فترة انتهاء المبادرة أكثر من مرة لتنتهي في شهر ديسمبر الحالي.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي الـ ATM

تختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بعد إلغاء المبادرة من بنك إلى آخر حسب اللائحة الخاصة بكل مؤسسة وهي:

– بنك ناصر يخصم 6 جنيهات عن عملية السحب وجنيه واحد عن استعلام المواطن عن الرصيد.

– البنك الأهلي يخصم عند الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، بينما يخصم 5 جنيهات في كل عملية سحب من الرصيد.

– بنك التعمير والإسكان الاستعلام عن الرصيد مجانا، وفي عملية السحب يخصم 5 جنيهات في كل مرة.

– بنك الإسكندرية يخصم 3 جنيهات في عملية الاستعلام عن الرصيد، ويخصم 10 جنيهات في كل عملية سحب.

– بنك المصرف المتحد يخصم 5 جنيهات في عملية الاستعلام، و6 جنيهات في عملية السحب عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي .

-بنك القاهرة يخصم في عملية السحب 7 جنيهات، وفي عملية الاستعلام 5 جنيهات.

– بنك CIB رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، أما رسوم السحب في كل مرة 7 جنيهات.

– بنك كريدى أجريكول مصر رسوم الاستعلام عن الرصيد في كل عملية جنيهان، أما رسوم السحب 6 جنيهات.

– بنك HSBC يخصم في السحب 10 جنيهات وبدون رسوم في عملية لاستعلام عن الرصيد.

– بنك فيصل الإسلامي يخصم في الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، و5 جنيهات في عملية السحب.

– البنك العربي الإفريقي الدولي رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وفي عملية على السحب 8 جنيهات.

– بنك الإمارات دبي وطني يخصم في عملية السحب 6 جنيهات، وفي الاستعلام يخصم 2 جنيه.

– البنك الأهلي الكويتي يخصم في حركة السحب 6 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد يخصم 5 جنيهات.

– بنك عودة يخصم في حركة السحب في كل مرة 8 جنيهات وفي الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

– بنك مصرف أبوظبي الإسلامي يخصم في كل حركة سحب 5 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

– البنك العقاري المصري يخصم في عملية السحب 4 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد 4 جنيهات.

– بنك أبوظبي التجاري يخصم في السحب 6 جنيهات، وفي الاستعلام يخصم 3 جنيهات.

– بنك الاستثمار العربي يخصم على حركة السحب 3 جنيه، وفي الاستعلام يخصم 2 جنيه.

– بنك الكويت الوطني يخصم في كل حركة سحب 7 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد يخصم 4 جنيهات.

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