بينهم إلهام شاهين ونادية الجندي.. 8 فنانين تعرضوا للسرقة في 2021

ابو ظبي - احمد الجزار - شهد الوسط الفني في عام 2021، تعرض عدد من الفنانين للسرقة بأشكال مختلفة منها ما كان مرتبطا بالمتعلقات الشخصية، وأخرى بالمشغولات الذهبية والأموال وغيرها.

“مصراوي” يستعرض لكم أبرز حالات السرقة مع الفنانين في عام 2021 في السطور التالية:

ديانا هشام

تعرضت الفنانة ديانا هشام، في ديسمبر 2021، لسرقة حقيبتها، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس فتاة متهمة بسرقة حقيبة يد الفنانة ديانا هشام، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة غافلت الفنانة وتمكنت من سرقة الحقيبة ثم اختفت، بعدها أبلغت الفنانة رجال أمن المول بالواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن كاميرات المراقبة كشفت هوية الفتاة سارقة الحقيبة، وبعد تحرير الفنانة بلاغا بقسم شرطة الشيخ زايد، أفادت فيه تعرض حقيبتها للسرقة وما تحتويه من أوراق خاصة ومبالغ مالية، بدأت أجهزة الأمن إجراء تحرياتها، وفحص الكاميرات، لتحديد هوية المتهمة.

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمة، وعقب القبض عليها تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة للنيابة التي باشرت التحقيق معها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات بسرقة حقيبة الفنانة بعد مواجهتها بالتحريات، وكاميرات المراقبة، وبناء عليه أصدرت جهة التحقيق قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجاري بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

نادية الجندي

تعرضت فيلا الفنانة نادية الجندي بمنطقة كرداسة للسرقة من قبل “الخادمة” في نوفمبر 2021، حيث تم سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بالفنانة.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي بمركز كرداسة شمال المحافظة.

بلاغ تلقته مديرية مباحث الجيزة باكتشاف الفنانة نادية الجندي سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا سكنها بمنطقة المنصورية.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه من ضبطها واقتيادها إلى القسم.

أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقضت محكمة جنح شمال الجيزة، بحبس الخادمة، سنة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، كما قضت ببراءة زوجها المتهم فى ذات القضية.

منى إش إش

تعرضت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، في ديسمبر 2021، لسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية من قبل زوجة البواب.

وكتبت “إش إش” وقتها عبر حسابها على إنستجرام: “اتقي شر من أحسنت إليه، للأسف تعرضت لحادث سرقة، مرات البواب سرقت ذهبي وفلوسي بالرغم من مساعدتي ليهم وكرمي معاهم، بفضل وكرم الله.. كاميرات في البيت صورتها، والشرطة قبضت عليها وبحوزتها الذهب المتبقي لأنها باعت منه”.

وأضافت: “دلوقتي هى محبوسة على ذمة القضية، جوزها وناس تانية عايزني أتنازل عن البلاغ رأفة بابنها 8 سنوات، وللعلم هى كانت متهمة في سرقة دهب قبل كده، وأصحابه اتنازلت عن البلاغ لكنها لم تتعظ وسرقتني وسرقت جارتي برضو”.

إلهام شاهين

في نهاية شهر مايو الماضي ٢٠٢١، تعرضت فيلا الفنانة إلهام شاهين بالمنصورية للسرقة من قبل شخص عاطل.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها علمت بمحاولة سرقة الفيلا الخاصة بها، من خلال الحارس المشرف عليها، موضحة أنها لا تقيم بها.

وقالت شاهين في تصريح خاص لموقع “مصراوي”: “أنا حاليا أقيم في مصر الجديدة، وفيلا المنصورية التي وقعت بها محاولة السرقة، بالفعل تخصني، ولكني لا أقيم بها”.

وأضافت: “حارس الفيلا قام بالقبض على السارق، وهو من قام بإبلاغ الشرطة، وتواصل معي وأبلغني بما حدث”.

زكي فطين عبد الوهاب

تعرض الفنان زكي فطين عبد الوهاب، في يوليه 2021، لعملية سرقة في الشارع.

وكتب فطين، وقتها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “تعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالي الساعة 3.. كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء وكنت تعبان، فقررت أخد تاكسي للبيت عشان مكنتش قادر أمشي”.

وتابع: “قبل ما أوقف التاكسي، كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص.. واحد منهم قالي ماتوطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات”.

وأضاف: “رجعت البيت أبص في الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة في منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس”.

سيد رجب

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب، بمنطقة البدرشين للسرقة، في يونيو 2021، حيث تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغ بسرقة الفيلا لتبدأ التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة.

وأجرت النيابة العامة بالبدرشين، التحقيق مع شخص متهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين، أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

داوود حسين

تعرض الفنان الكويتي داوود حسين، في يونيو 2021 إلى عملية سرقة، فقد فيها مبلغاً مالياً بقيمة 8000 دينار بما يساوي 27 ألف دولار أميركي.

وتقدم داوود حسين، وقتها ببلاغ بقسم الشرطة وحرر محضرا بالسرقة، اتهم فيها وافدًا سريلانكيًا بسرقة هذا المبلغ منه.

وعد

تعرضت الفنانة وعد السعودية، في مايو 2021، للسرقة من قبل خادمتها، حيث كشفت الفنانة في فيديو لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، تفاصيل السرقة، مؤكدة سرقة شغالتها لـ 3 أساور ثمينة من منزلها.

اقرأ أيضا

بحضور زوجها وأصدقائها المقربين.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها في أجواء رومانسية وتوجه الشكر لابنة أصالة لهذا السبب (صور)

من أغنياء العالم وهذا أخر قرار أصدره.. وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم صاحب سلسلة “كارفور”

أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره بالشيشة في حوار تلفزيوني (فيديو)