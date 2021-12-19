تعرف على اسم فيلم رامز جلال الجديد

قال المخرج محمود كريم ، إنه يحضر لفيلم جديد يحمل عنوان "نصى الحلو"، ويقوم ببطولته النجم رامز جلال، ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها حاليًا، لافتًا إلى أن التصوير سيكون فى القاهرة وشوارعها ما بين شقق بمصر الجديدة ومدينة أكتوبر.

فيلم "نصى الحلو" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وسوف يبدأ التصوير في أول شهر من العام الجديد 2022.

وتعاون رامز جلال مع المؤلف لؤى السيد قبل ذلك في أكثر من عمل منهم فيلم "أحمد نوتردام، وسبع البرمبة"، وغيرها من الأعمال، والمفترض أن يبدأ رامز خلال الفترة المقبلة التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض كل عام في موسم رمضان.

وكانت آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام"، الذى دارت أحداثه حول صحفي يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام"، ويقرر الصحفي "رامز جلال" أن يتقمص شخصية الأحدب.

وشارك فى بطولة الفيلم كل من النجمة غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.