شاهد.. بسمة وهبة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا لها.

وظهرت بسمة وهبة في الفيديو بالحجاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه يجب إيقاف نزيف الدم في حوادث الطرق بسبب تعاطي المخدرات، موضحةً: "أريد أن أضرب جرس إنذار للأسر والأهالي والآباء والأمهات، وأرى أن المشكلة تبدأ عندهم".

وأضافت وهبة خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، على قناة " المحور"، إن المشكلة بتبدأ من عندهم لما يفرطوا في التدليل والعطاء والمكافآت وتلبية الطلبات، كلنا بنحب ولادنا أكتر من عيوننا، لكنا للأسف فيه ناس بتحب وبتربي غلط، لأنهم بيعتبروا إن كل اللي بيطلبه الأبناء مجاب .. الحب مش إني أدي فلوس، خير الأمور الوسط، كفاية حوادث وموت صغير زي الورد وكفاية وجع قلوب أمهات".