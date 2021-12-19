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يوميات ابو الزيك.. ارتقوا بألفاظكم
هو ليه معظم الشباب وبعض الكبار إللي بيكتبوا على وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصا الفيس بوك بيتعمدوا إن كلامهم يبقى فيه ألفاظ خارجة وغير محترمة وكإن الألفاظ القذرة دي هي إللي هتخليهم مميزين .. والعجيب والغريب إن معظمهم شهادات عالية والمفروض إنهم مثقفين بطبيعة الحال ..
ونصيحة لهؤلاء ، إوعى تفتكر إن السفالة هتخليك في عيون الناس محترم أو دمك خفيف ، بالعكس ده انت هتبقى في عيونهم إنسان قليل الأدب وعديم التربية ده غير إنك هتكون سبب في شتيمة أبوك وأمك إللي معرفوش يربوك ..
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