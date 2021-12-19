شيكو يعلن إصابته بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان شيكو إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

قال شيكو “إيجابي كورونا الحمدالله، أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا يأخذ باله وأن شاء الله خير أنا تمام عموماً”

تفاعل الجمهور مع منشور شيكو وقاموا بالدعاء له بالشفاء العاجل

يذكر أن شيكو يستعد لتقديم الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة” بعد نجاح الموسم الأول والثاني، جسد شيكو شخصية “وسيم” في المسلسل وحصل على ردود أفعال إيجابية.

مسلسل “اللعبة” من بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل وغيرهم نخبة من النجوم

اقرأ أيضا

بحضور زوجها وأصدقائها المقربين.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها في أجواء رومانسية وتوجه الشكر لابنة أصالة لهذا السبب (صور)

من أغنياء العالم وهذا أخر قرار أصدره.. وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم صاحب سلسلة “كارفور”

أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره بالشيشة في حوار تلفزيوني (فيديو)