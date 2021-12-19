أسرار النجوم: أسرار الكبار.. خانته في شهر العسل.. كيف انتقم رشدي أباظة من زوجته « الخائنة » وتعرض للإغتصاب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يجمع كل الذين عاصروه على أنه كان شديد الشغف بالحياة ولا يحب الإفراط في الحزن، ورغم ثرائه ونجوميته كان شديد التواضع ورائع الحضور. فنان غار منه أفضل النجوم، تربّع في زمانه على عرش الوسامة والموهبة، البطل رمز الرجولة الذي عشقه الجميع، يعتقد البعض بأن حياته كانت كنغمات لحن لسينفونية رائعة العزف، وأنه استطاع أن يهزم الحياة ويفك طلاسمها ويهنأ بكل دقيقة فيها بسبب علاقاته وثراءه وشربه الكثير من الخمر قبل أن يهزمه المرض، ولكن في الحقيقة إن حياته كانت تملؤها بعض الأمور التي تنغص عليه حياته.

إنه الدنجوان رشدي أباظة الذي نرصد خلال السطور التالية بعض الجوانب المظلمة في حياته. تعرضه للاغتصاب في طفولته في حوار صحفي للدنجوان لمجلة "الشبكة" اللبنانية، كشف رشدي أباظة عن تعرضه للاغتصاب في طفولته، مشيرًا إلى أنه كان مع والدة أحد زملائه، متابعًا في حوره: "كنت أذاكر دروسي مع زميل لي وكانت أمه تعمل بالخياطة للنساء وكنت أمضي معه الساعات حتى منتصف الليل وأمه في الغرفة الثانية ساهرة على ماكينتها لا تتركها إلا لتجهز لنا طعامًا أو مشروبًا". وأضاف "ذات ليلة قالت لابنها اذهب واشتري لنا كبابًا من عند الحاتي فقام زميلي وقمت معه وعند الخروج قالت لي: إن الضيف لا يخرج مع صاحب البيت كما أنني أجلس بمفردي وأريد أن تونس وحدتي.. فنظر إلي ابنها وقال لي: ابقى هنا يا رشدي وسأعود بعد قليل". وتابع: "بعد نزول صديقي بدأت أمه تتجرد من ثيابها أمامي وتملكني خجل شديد فأدرت وجهي ولكنها لم تتركني وكنت أنا الحمل البريء بينما هي تغتصبني وشعرت بالضيق وقتها بسبب خيانتي لصديقي". غيرته من عمر الشريف وندمه على العالمية أيضًا من المشاكل التي عاشها "الدنجوان" ندمه على فيلم "لورنس العرب" الذي شارك في بطولته النجم الراحل عمر الشريف، وكان دوره بوابة انطلاق نحو العالمية، وهذا لأن عمر لم يكن هو المرشح الأول للدور، وإنما وقع عليه الاختيار ليحل بدلاً من رشدي أباظة.

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فقال الماكيير محمد عشوب في برنامجه "ممنوع من العرض" إن المخرج البريطاني ديفيد لين، كان يبحث عن بطل عربي لفيلمه "لورنس العرب"، فرشح له البعض رشدي أباظة، باعتباره يمتلك القدرة على التحدث بخمس لغات، فجاء إلى مصر للقاء "أباظة"، إلا أنه حينما طلب مقابلته، وصلت المعلومة إلى الدنجوان بشكل غير صحيح، حيث أخبروه أن ديفيد لين يرغب في إجراء اختبار له، فما كان منه إلا أن رفض ذلك الأمر، وأخبرهم بأن لديه فيلم اسمه "في بيتنا رجل" يعرض بالسينما، وعليه مشاهدته إن كان يرغب في رؤيته وهو يمثل. وبعدما أبلغ لين بالأمر لم يمانع، وقرر أن يذهب إلى سينما "ديانا" من أجل مشاهدة الفيلم الذي شارك في بطولته عمر الشريف وحسن يوسف، لكن المفاجأة كانت إعجاب لين بالشريف وملامحه بدلًا من "أباظة" وقرر أن يشاركه بدلًا منه، مما تسبب في أن يشعر "أباظة" بالغيرة من عمر الشريف. وقال عنه الناقد الفني طارق الشناوي إنه كان الفنان المهيأ للعالمية أكثر من عمر الشريف ولو كان هدفه الوصول إليها لكان حقق فيها نجاحًا لم يحققه أي عربي. خيانته من الشحرورة صباح قالت الفنانة صباح في لقاء لها ببرنامج "العاشرة مساءً"، أنها أحبت الفنان رشدي أباظة كثيرًا، وكان يريد أن يصل إليها، وعندما كنت أزعل منه يبكي على السلم، ولكن عيبه أنه كان يسكر كثيرًا. وفي لقاء آخر للشحرورة مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج "دمعة وابتسامة"، أشارت إلى أنها خانت الفنان رشدي أباظة مع أمير مغربي أثناء زيارتها للمغرب، وكانت هذه الخيانة صدمة له وهي من ضمن أسباب طلاقهما. رفضه من مريم فخر الدينكان يعتاد الفنان رشدي أباظة على أن السيدات هن من يجرين ورائه للزواج منه، إلا أن الفنانة مريم فخر الدين كانت مختلفة تمامًا بالنسبة له لأنها لم تستسلم وحين طلب منها الزواج أبت ذلك. وحكت الفنانة مريم فخر الدين في آخر لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلة: "رشدي أباظة كان بيبصبص لي وجالي هنا البيت وضرب القفل بالمسدس روحت أنا نازلة من سلم الخدامين وجريت على أمي وقولتلها رشدي عندنا في البيت، فراحت جاية معايا لقيناه قاعد في الصالون ومعاه ويسكي وكباب وبيشرب وياكل". وأضافت: "أول مشافها قعد يبوس فيها وأمي راحت قاعدة جمبه وقعدت تسكر معاه وتاكل معاه وطلب إيدي منها للزواج بس أنا موفقتش كان فكرني ست سهلة لكن أنا أمي خواجاية زي أمه فمش هيعرف يضحك علينا أو يوقعني بحركاته". علاقاته العاطفية عرف الدنجوان بمغامراته العاطفية وتزوج 5 مرات كما هو شائع، وكانت الفنانة تحية كاريوكا أولى زيجاته، وتزوج بعدها من فتاة أمريكية أنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، ليتزوج بعدها من الراقصة سامية جمال التى انفصلت عنه بعد 18 عامًا، كما تزوج من الفنانة صباح وتكون صاحبة أقصر مدة زواج له حيث طلقها بعد أسبوعين فقط، وقبل وفاته بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة.

وعند سؤاله عن كل هذه الزيجات قال: "أول مرة رأيت فيها صورة أمي، وشعرت بأنها المرأة الشجاعة، وثاني مرة خيل لي بأنني أقمت أحلى ديكور في العالم ولكنني أخطأت اختيار البطلة، وثالث مرة تزوجت لأقتل رجلًا آخر، ورابع مرة عثرت على المرأة الصبورة التي رضيت أن تعيش إلى جانبي طويلًا، والحقيقة أن السيدة التي تعيش مع رشدي أباظة سنة واحدة تستحق "ولوج" في الجنة". حياة رشدي أباظة المظلمة في حوار لرشدي أباظة لمجلة “الشبكة” عام 1971، قال إنه مر بفترة مظلمة في حياته اتجه فيها إلى العزلة مع كتب الأرواح والسحر وأطلق فيها لحيته، ورغم النجاح الكبير والشهرة الطاغية التي تمتع بها، إلا أنه حاول الانتحار أكثر من مرة وفشل، وكاد مرة أن يطلق على نفسه النار من مسدسه الخاص لولا تدخل ابن عمه طاهر أباظة، وأفاق وتخلى عن هذه المرحلة من حياته بعدها.