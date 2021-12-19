أسرار النجوم: فنانة جميلة و شهيرة أحبها شكري سرحان بجنون وتزوجت شقيقه.. والسبب مفاجئ لايصدق ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عندما شعر الفنان المصري شكري سرحان بالحب ناحية زميلته الفنانة سميحة أيوب ذهب إليها وطلب منها الزواج.

سميحة طلبت من شكري أن يذهب لوالديها، وبالفعل قام شكري بذلك، ولكن عائلة سميحة رفضت وخاصة أن شكري كان مازال طالبًا، فغضب شكري وطلب من الفنانة ماجدة أن تتوسط له عند سميحة.

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ماجدة تحدثت إلى سميحة ولكن الأخيرة أخبرتها أن لا حيلة لها بالأمر، وتشاء الأقدار بعد ذلك أن تتزوج سميحة من شقيقه الفنان محسن سرحان وتنجب منها ابنها محمود.

يذكر أن شكري سرحان هو ممثل مصري ولد بمحافطة الإسكندرية، ثم انتقل إلي حي الحلمية بالقاهرة‏.‏ في مدرسة الإبراهيمية بدأ خطواته الأولى في التمثيل‏، والتحق بأول دفعات المعهد العالي للفنون المسرحية هو وشقيقه صلاح سرحان‏‏ وتخرج في المعهد عام 1947.

كان أول فيلم رُشح له هو (هارب من السجن)، ولكن مخرجه استبدله بالفنان فاخر فاخر‏.‏ كانت بدايته الحقيقية في السينما مع فيلم (نادية) عام 1949، بعدها قدمه المخرج حسين فوزي أمام الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف في فيلم (لهاليبو)، ثم اختاره المخرج الكبير يوسف شاهين لبطولة فيلم (ابن النيل) والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية له في مجال السينما. امتدت مسيرته الفنية منذ عام 1949 وحتى 1994، وتنوعت أدواره بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وقد وصلت أفلامه إلى مائة وخمسين فيلماً، ما بين أفلام البطولة المطلقة والبطولة الجماعية، حتى قام بأدوار هامشية في ختام حياته الفنية، وهو ما جعله يتوقف عن التمثيل في نهاية حياته. حقق دوره في فيلم (رُد قلبي) نجاحاً ساحقاً، حيث نال عنه جائزة الدولـة الأولى في التمـثيل عام 1959.

بالإضافة إلى الأفلام قدم أعمالًا إذاعية ومسرحية وتلفزيونية، ومن أهم أعماله الإذاعية مسلسل (المعدية) مع الفنانة كريمة مختار. أما فيما يتعلق بالتلفزيون قدم عدة مسلسلات منها (بيار الملح، ملك اليانصيب، المشربية) بالإضافة إلى المسلسلين الدينيين (على هامش السيرة، محمد رسول الله).

كان للمسرح نصيب من مسيرته حيث قام ببطولة 7 مسرحيات منها (سيرك يا دنيا، رجال الله، آه يا ليل يا قمر). حصل على العديد من الجوائز أهمها جائزة الدولة الأولى في التمثيل عن فيلميه (شباب امرأة، اللص والكلاب)، بالإضافة إلى حصولة مرتان على جائزة أحسن ممثل أول عن دوره في فيلمي (الزوجة الثانية، النداهة)، كما حصل عن دوره في فيلم (ليلة القبض على فاطمة) على جائزة أحسن ممثل من جمعية السينما. هو يعتبر صاحب أكثر عدد من الأفلام في قائمة أفضل 100 فيلم مصري بعدد (15) فيلم.