الاستماع إلى الضحايا ورفض طلب الدفاع حضور الصحفيين.. تفاصيل محاكمة شادي خلف في هتك عرض 7 فتيات

ابو ظبي - احمد الجزار - حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، الحكم علي الفنان شادي خلف في واقعة التحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل لجلسة 22 فبراير المقبل.
واستمعت المحكمة داخل غرفة المداولة لأقوال 5 فتيات ضحايا المتهم في التحرش بهن خلال ورشة التدريب.
طلب دفاع المتهم شادي خلف منع حضور الصحفيين من تغطية وقائع الجلسة، ولكن المحكمة رفضت الطلب، وقررت عدم التصوير خلال الاستماع لضحايا المتهم في اتهامه بهتك عرضهن، داخل ورشة تمثيل.
قبل بدء محاكمته وصلت أسرة الممثل شادي خلف، ودفاعه في انتظار محاكمته.
ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.
وشادي نبيل خلف – 42 سنة – هو ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر “نبيل سليمان خلف” الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.
ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب شادي نبيل ، خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض.
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