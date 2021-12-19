“خبطتهم غصب عني وماكنتش شارب حاجة”.. نص تحقيقات كريم الهواري في قتل 4 شباب بحادث الشيخ زايد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت التحقيقات في قضية حادث الشيخ زايد، اتهام كريم الهواري بقتل 4 شباب، عن طريق اصطدام سيارته بهم، واتهامه بتعاطيه المواد المخدرة والمشروبات الكحولية خلال قيادته للسيارة في أثناء وقوع حادث الشيخ زايد.

أقوال كريم الهواري في قضية حادث الشيخ زايد

وجاء نص التحقيقات في القضية، التي حملت الرقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثاني الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر، ونشرتها “القاهرة 24”.

وشرعت جهات التحقيق في سؤال كريم الهواري، المتهم بقتل 4 أشخاص في أثناء قيادته السيارة، كالتالي:

س: ما هي أقوالك بأنك متهم بإحراز المواد المخدرة؟

ج: ماحصلش.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك بالتسبب في قتل سعيد حسن وعبد الله درويش وعمر حمدي ويوسف محمد العباسي بالخطأ؛ بسبب رعونتك في القيادة؟

ج: أيوه فعلا خبطهم غصب عني.. وماكنتش شارب حاجة.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك بأنك تجاوزت السرعة المقررة في أثناء قيادتك للسيارة وقت الحادثة؟

ج: ماحصلش.

س: ما هي تفاصيل الواقعة؟

ج: يوم الخميس كنت خارج مع أصحابي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الساعة واحدة الصبح، وبعد بوابة الرسوم؛ اتفاجئت بعربية ظهرت مرة واحدة قدامي؛ خبطت فيها غصب عني، وبعد كدا أغمى عليا ورُحت المستشفى.

س: من كان برفقتك وقت الحادثة؟

ج: كنت لوحدي.. والرؤية واضحة والطريق مفيهوش عربيات كتير.. والإضاءة كويسة.

س: ما هي السرعة التي كنت تسير عليها وقت الحادثة؟

ج: مش فاكر.

س: مِلْك مَنْ السيارة التي كنت تسير بها وقت الحادثة؟

ج: العربية بتاعتي.. ومعايا رخصة.

س: هل استخدمت آلة تنبيه وقت الحادثة؟

ج: آه.. ضغطت على كلاكس أكتر من مرة.. ومالحقتش أفرمل.

س: وما هي الحالة التي كنت عليها بعد الحادثة؟

ج: كنت فاقدًا الوعي بعد الخبطة.

س: هل لديك سوابق جنائية؟

ج: لا.

ووجهت جهات التحقيق المختصة، 6 اتهامات للمتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، مالك هايبر وان بالشيخ زايد، وسلسلة من الاستثمارات، في قرار إحالته للمحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بقتل 4 شباب، عن طريق اصطدام سيارته بهم، وتعاطيه المخدرات والمشروبات الكحولية خلال قيادته السيارة في أثناء وقوع الحادثة.

حادث الشيخ زايد

حملت القضية الرقم 3744 لسنة 2021 جنايات ثاني الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد مكي، المحامي العام الأول لنيابة 6 أكتوبر الكلية.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم كريم الهواري، تهمة أنه في يوم 10 ديسمبر 2021، أحرز- بقصد التعاطي- مخدر الكوكايين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما تسبب خطأً، في موت المجني عليهم: يوسف محمد العباسي شعبان، عبد الله محمد حسانين خلاف، عمر حمدي خليل توفيق، سعيد حسن شلبي المتولي؛ حال كون المجني عليهم أطفالا، وأن الحادثة ناشئة عن إهماله، ورعونته، وعدم احترازه، وعدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة، فقاد المركبة رقم: م ل- 7573- بسرعة هائلة، تجاوزت المقررة قانونا، حال قيادته تحت تأثير وطأة تعاطيه المادة المخدرة المبينة ببند الاتهام السابق- الكوكايين-، وأخرى مُسكرة.

وأضافت جهات التحقيق أن المتهم لم يراع المسافة بينه وبين السيارة رقم: ي ه – 5719- التي كان يستقلها المجني عليهم المذكورون؛ فصدمها من الخلف، مطيحًا بها؛ ما أحدث بالمجني عليهم، الإصابات البالغة التي أودت بحياتهم جراء هذا التصادم.

اتهامات النيابة العامة إلى المتهم، شملت: قيادة المركبة: م ل – 7573- تحت تأثير مخدر الكوكايين، ومُسكر- مادة كحولية، وترتب على ذلك وفاة المجني عليهم المذكورين، ووجهت له أيضًا قيادة ذات المركبة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونا، وتهمة قيادة ذات المركبة بحالة ينجم عنها تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر.

كما وجهت النيابة العامة لـ كريم الهواري، تهمة إتلاف المركبة: ي ه – 5719- التي كان يستقلها المجني عليهم، والمملوكة للمجني عليه: حسن عباس شلبي المتولي، وكان ذلك ناشئًا عن إهمال المتهم.

وبحسب مواد الاتهام، المحال بها المتهم إلى المحاكمة الجنائية، فإن العقوبة المشددة فيها قد تصل إلى السجن 10 سنوات مع الغرامة المالية، والمتهم في القضية هو: كريم محمد تقي الدين زكي الهواري- 30 سنة – عضو مجلس إدارة شركة هايبر العاشر للتجارة.

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