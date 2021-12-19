الإمارات تعلن عرض جميع الأفلام السينمائية بنسختها الدولية دون مساس بعد إضافة تصنيف +21

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ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإمارات العربية المتحدة وضع تصنيف عمري +21 حتى لا يتم قطع أي مشهد من الأفلام
قال مكتب تنظيم الإعلام الإماراتي في تغريده له “مكتب تنظيم الإعلام يُعلن إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية.
وتابع “حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة.”
يذكر أن الإمارات عرضت فيلم eternels بالرغم من منعه في مصر وعدة دول عربية
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