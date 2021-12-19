علي غزلان يقيم حفل زفاف للمرة الثانية في المالديف (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - للمرة الثانية احتفل اليوتيوبر علي غزلان بزفافه من فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017.

واستغل علي غزلان تواجده في المالديف لقضاء شهر العسل، وأقام حفل زفاف ثاني، وشارك الجمهور بصور منه.

ونشر علي غزلان صور من الاحتفال وكتب تعليقا: “بيقولوا أن كل إنسان ليه حظ من اسمه .. وعشان مراتي اسمها فرح حسيت أنها متستاهلش فرح واحد “.

وأقام الاحتفال بطريقة مختلفة تتماشى مع أجواء المكان.

وكان علي غزلان، قد احتفل بزواجه على فرح شعبان، في 12 ديسمبر، بأحد فنادق وسط القاهرة.

وطرح علي غزلان في مارس الماضي، أغنية راب تحمل اسم “أنا دولة” تتحدث بشكل أساسي عن محاربة التحرش، وشاركته الغناء المطربة مروى ناجي.

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