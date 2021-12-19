أسرار النجوم: اختفى قبل 23 سنة.. ظهور نجل نور الشريف في مسلسل“الحاج متولي” بعد سنوات طويلة.. والصدمة في مهنته الحالية!.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ابتعد أيمن محمد أيمن، 32 عامًا، عن مجال التمثيل تمامًا، حيث يعمل حاليًا في مجال الطيران، حيث نشر صورة له من أمام أحد المطارات. كان أول عمل فني شارك فيه أيمن، أغنية «فاكرك يا ناسيني» مع الفنان محمد فؤاد، ثم مع الفنان عادل إمام في فيلمين متتاليين، وهما: «رسالة إلى الوالي»، و«هاللو أمريكا»، ثم رشحه مدير التصوير محسن أحمد، فيما بعد لأغنية «أنا لو حبيبك»، وبعدها عرف طريقه إلى المسلسلات والأفلام. وجاء آخر ظهور فني، لـ«أيمن»، قبل 20 عامًا، من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حيث جسد دور الطفل سمير، ابن نور الشريف في الأحداث؛ ليختفي عن الأنظار والأضواء منذ ذلك الحين. وكانت أحداث مسلسل عائلة الحاج متولي مثار اهتمام الكثيرين وقت عرض المسلسل، حيث كانت تدور حول «متولي» -والد الطفل أيمن فيما بعد- الذي يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج من أرملته وينجب منها، لتتوفي ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار بالمنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.

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