أسرار النجوم: لن تتوقع الأسماء.. هذه الفنانة المصرية الشهيرة حطمت الرقم القياسي في عدد زيجاتها .. لن تتخيل من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الفن المصري على مدار تاريخه وحتى الآن وجود عدد من الفنانات اللاتي تزوجن أكثر من مرة، وسنتحدث عن أكثر فنانة مصرية تزوجت في تاريخ الفن المصري .

الفنانة التي تعد أكثر الفنانات زواجا في تاريخ الفن المصري، هي الفنانة والراقصة تحية كاريوكا التي تزوجت على مدار سنوات حياتها 14 مرة، تزوجت تحية كاريوكا المرة الأولى عام 1939 من أنطوان عيسى، وهو ابن شقيقة الفنانة بديعة مصابين، الذي أشهر اسلامه وتحول أسمه إلى محمد المهدي، واستمر زواجهما حتى عام 1940.

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والزيجة الثانية لتحية كاريوكا كانت من مصطفى جعفر، وكان يملك العديد من السينمات، ولم يستمر زواجهما سوى لأشهر قليلة، وتزوجت بعد ذلك للمرة الثالثة من اهم أثرياء مصر، وهو محمد سلطان باشا واستمر الزواج لمدة 6 شهور بعدها انفصلا، بسبب إصراره على تركها الرقص، والزيجة الرابعة كانت من ضابط أميركي يدعى ليفي، الذي أشهر إسلامه واخذها معه إلى أمريكا، إلا أنهما انفصلا.

اما خامس أزواج تحية كاريوكا، فكان المخرج فطين عبد الوهاب، وبسبب غيرته الشديدة انفصلا، بعدها تزوجت للمرة السادسة من الفنان أحمد سالم، وحتى يتزوج منها لجأ إلى الإنفصال عن زوجته أمينة البارودي، وسافرت كاريوكا برفقته في رحلة إلى فلسطين قبل قيام الدولة العبرية، وهناك أثيرت شائعات عن وجود قصة حب بين أحمد سالم وأسمهان، الأمر الذي قاد الثنائي كاريوكا وسالم إلى الإنفصال قبل الرجوع إلى القاهرة.

والمرة السابعة تزوجت تحية كاريوكا من حسين عاطف الطيار الخاص الملك فاروق، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط، ثم تزوجت للمرة الثامنة من الفنان رشدي أباظة وتزوجته وسافرا سوياً إلى لبنان، وفي إحدى المرات هناك ضبطته كاريوكا داخل أحد ملاهي شارع الحمراء وهو في وضع حميم برفقة فتاة فرنسية تدعى، آني بارينه، وبدون أي تفاهم توجهت تحية كاريوكا إليهم وجذبت الفرنسية من شعرها وضربتها، ثم طلبت منه الطلاق في ذات الليلة.

والزيجة التاسعة لتحية كاريوكا، كانت من أحد ضباط الملك، وهو البكباشي مصطفى كمال صدقي، إلا أنهما انفصلا عقب اعتقاله بعد نشوب الثورة عام 1952، والمرة العاشرة تزوجت من شاب يسمى عبد المنعم الخادم وكان يعرف عنه وسامته وثرائه وسعى النساء للتقرب منه، واستمر زواجهما لمدة 5 سنوات ، وانفصلا بعدما أصر على اعتزالها الرقص، عام 1956.

وتزوجت تحية كاريوكا للمرة الحادية عشر من البكباشي طبيب حسن حسين، وانفصلا عقب معرفتها، بأن هناك علاقة تربطه مع المطربة اللبنانية الصاعدة حينها صباح، ولأنها كانت تحبه وبسبب الصدمة التي تعرضت لها حاولت كاريوكا الإنتحار عن طريق ابتلاع عدد كبير من الحبوب، ونجت من ذلك بصعوبة.

والزيجة الثانية عشر لتحية كاريوكا كانت عام 1959 من المطرب الصاعد وقتها محرم فؤاد، لكن زواجهما لم يستمر سوى أشهر قليلة، بعدها تزوجت للمرة الثالثة عشر من أحمد ذو الفقار صبري، وتواصل زواجهما لمدة عاماً، أما زواجها الرابع عشر والأخير فكان من الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة وبقيا سويا لمدة تصل إلى 18 عاماً، إلا أن زواجهما انتهى بمشاكل وخلافات.