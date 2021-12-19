أسرار النجوم: مفاجأة فنية : اتفرج فخامة منزل الفنانة شادية في السبعينات وكيف كان زوجها عماد حمدي يدللها؟

الرياض - محمد الاطلسي - لقطة نادرة سجلتها عدسة الكاميرا من داخل منزل زوجية الفنانة الراحلة شادية والفنان الراحل عماد حمدي ظهر فيها الزوجان في لحظة مرح قبل أن تنتهي علاقتهما بالانفصال بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما.

تزوجت شادية من الفنان عماد حمدي في يوم 22 يوليو عام 1953، لتغلق باب الشائعات التي تحدثت عن قصة حب بينها والفنان كمال الشناوي، وقد أثار هذا الزواج الكثير من علامات الاستفهام، لأن أحدا لم يكن يتوقع أن تتزوج شادية من آخر غير كمال الشناوي.

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واجه عماد حمدي في الأشهر الأولى من زواجه من شادية أزمة مالية شديدة، بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة المعتزلة فتحية شريف، وبلغت قيمتها وقتها ألف جنيه.

حاولت شادية مساعدة زوجها، لكنها لم تفلح في حل الأزمة. بدأت الأعباء المادية تزداد، ونشبت المشاجرات بين الزوجين، وتنبأ الجميع بانفصالهما، لكن استمر الحب بين عماد حمدي وشادية، حتى مرت تلك الأزمة بسلام.

سرعان ما دبت الخلافات بينهما مجددا، بسبب غيرة عماد حمد الشديدة، وكانت النهاية في علاقتهما عندما صفعها أمام أصدقائهما في إحدى الحفلات، وبالفعل قررت شادية الانفصال رغم محاولاته للرجوع إليها.