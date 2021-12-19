أمطار رعدية مصحوبة بثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الاثنين وتكشف عن خريطة الأمطار بالمحافظات

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين، 20 ديسمبر 2021 الجاري، حيث أوضحت أن موجة الطقس السيئ مستمرة لطقس الغد.

ونقدم لكم فيما يلي تفاصيل بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في البلاد.

حالة الطقس غدا الإثنين 20-12-2021

كشف بيان الأرصاد عن حالة الطقس غدا في مصر، حيث قال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

كما حذرت الأرصاد من طقس الليل، حيث أوضحت أنه شديد البرودة على كل أنحاء جمهورية مصر العربية، ويكون مصحوبا بالثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

خريطة الأمطار في حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد خريطة سقوط الأمطار على مناطق الجمهورية، حيث أوضح خبراء الهيئة أن هناك فرصة كبيرة بنسبة حدوث 60% إلى 80% تقريبًا لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية ومصحوبة بثلوج أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا تحديدًا في مدن ومحافظات، السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة.

وتابع خبراء الأرصاد بأن هناك فرصة أخرى بنسبة حدوث 50% إلى 60% تقريبًا لسقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا تحديدًا في محافظات، الغربية والشرقية والمنوفية، ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما حذرت الأرصاد أيضًا من وجود نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبا على المناطق المكشوفة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا الإثنين 20-12-2021

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الإثنين في أنحاء الجمهورية، حيث أعلنت استمرار انخفاض درجات الحرارة خاصة على محافظة القاهرة، ويقدم القاهرة 24 جدول درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

ذكر بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين، أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسوف تسجل سرعة الرياح 70 إلى 75 كم / ساعة، وفيما يلي تفاصيل حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر.

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