شقيق سمية الألفي يكشف تطورات حالتها وموعد خروجها من المستشفى بعد استئصالها ورم بالصدر

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن شقيق الفنانة الكبيرة سمية الألفي، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم بمنطقة الصدر منذ ساعات.

وقال «الألفي» في تصريحات صحفية إن شقيقته خضعت لعملية جراحية ناجحة منذ ساعات وتمكن الأطباء من استئصال الورم»، مؤكدًا أن حالة الفنانة سمية الألفي مستقرة وتحسنت ومن المفترض أن تغادر المستشفى غدًا الاثنين.

وأضاف: «هي الآن تمكث في غرفة عادية، وفي كامل وعيها، وحابب أشكر كل الناس اللي سألت عليها، وأطمنهم أنها كويسة».

مؤخرًا، حرصت الفنانة سمية الألفي، على مساندة ابنها أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريتسا»، الذي يشاركه عدد كبير من نجوم الفن في الفيلم، أبرزهم النجم الكبير محمود حميدة، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، كارولين عزمي، ومن تأليف معتز قبيحة، وإخراج أحمد يسري، إنتاج أيمن يوسف.

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