أسرار النجوم: اتفرج أول ظهور لشقيق الفنان أحمد العوضي الذي تفوق عليه في الوسامة يشعل مواقع التواصل .. هل يتشابهان؟ .. صور

الرياض - محمد الاطلسي - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير والنجوم لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي. ويبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنان المصري “أحمد العوضي” الذي ظهر خلال بعض الصور مع شقيقه «إسلام» الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث تداول نشطاء مواقع التواصل تزامنًا مع تصدر العوضي «الترند» لدى ظهوره الأخير مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي علي قناة “CBC” مجموعة صور جمعت العوضي بشقيقه الأصغر “إسلام”. الذي أبهر الجمهور بوسامته وجاذبيته، وأكدت كثير من التعليقات على بعض الشبه الذي يجمعه بشقيقه. وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد نشرت عدة صور جمعتها بزوجها احمد العوضي وشقيقه، وذلك بعد أزمتها الصحية الاخيرة، وتسائل الجمهور عن هوية الشاب الذي كان يتوسط الثنائي خلال إحدى الصور، ليتبين فيما بعد أنه الشقيق الأصغر لزوجها، والذي أعاد نشر تلك الصور عبر حسابه الخاص بـ “إنستجرام“.

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من ناحية أخرى، تصدر الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قائمة التريند بموقع الفيديوهات “يوتيوب“، بمقاطع فيديو من لقائهما مع الإعلامية المصرية منـى الشاذلي ببرنامجها الشهير “معكم” عبر قناة CBC. ونشر العوضي، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، صورا لثلاثة مقاطع من البرنامج تشير إلى تصدرهما المراتب الثلاث الأولى في قائمة التريند بموقع “يوتيوب”. يُذكر أن أخر أعمال أحمد العوضي ياسمين عبدالعزيز، مسلسل “اللي مالوش كبير” والذي عُرض في موسم رمضان 2021، بطولة النجوم: محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.