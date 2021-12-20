وصفه بـ”الداعر الفاسق”.. رئيس وزارة العراق الأسبق يهاجم محمد رمضان والأخير: أنا الشيطان بيستعيذ بالله مني

ابو ظبي - احمد الجزار - سخر الفنان محمد رمضان من تصريحات نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق الذي وصفه بالداعر الفاسق، بعد حفله الأخير في بغداد.

أعاد محمد رمضان نشر مقطع من حديث المالكي عنه، واتبعه بلقطة لشخصية رفاعي الدسوقي من مسلسل “الأسطورة” قال فيه: “أنا الشيطان كان بيستعيذ بالله مني”، ولم يكتب أي تعقيب مكتفيا بوضع وجه ضاحك في إشارة إلى سخريته من تصريحات رئيس وزراء العراق الأسبق

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وانتقد نور المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ورئيس وزراء العراق الأسبق، تنظيم فعاليات فنية، وصفها بالحفلات الماجنة قائلا: “العراق يحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا”.

أضاف المالكي: “لكنهم من الساقطين المبتذلين، يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الألاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود”.

تسائل أمين عام حزب الدعوة الإسلامية، أثناء خطبته في مجلس تأبيني بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس الحزب: “كيف استساغت الأم هذا وكيف سكت الأحرار”.

أكد نور المالكي أن البعض قد يلوم الحكومة العراقية على تنظيم حفلات مماثلة لحفل محمد رمضان في بغداد، لكن المسئولية الأكبر تقع على السياسيون والعلماء ورجال المجتمع في التصدى لتلك الحفلات.

يذكر أن محمد رمضان رد على اتنقادات أحد رجال الدين العراقيين، الذي وصفه بعدة أوصاف تتعلق بشكله وملامحه، مؤكدا استنكاره لحدوث ذلك من رجل يتحدث داخل مسجد.

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