لميس الحديدي تنتقد إغلاق المدارس غدًا في 7 محافظات: إحنا عارفين لما الدنيا تمطر نلم الغسيل

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقدت الإعلامية لميس الحديدي قرار تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية غدا الاثنين، قائلة: محافظات الشمال شهدت اليوم أمطار تراوحت شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة، والقاهرة شهدت أمطارا خفيفة مصحوبة برياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة، والأرصاد تتوقع استمرار عدم الاستقرار غدا.

الحديدي: ما الحالة الجوية التي يتحتم معها تعطيل الدراسة؟

وتسائلت الحديدي خلال برنامجها كلمة أخيرة، المُذاع عبر فضائية on-e، مساء اليوم الأحد: ما هى الحالة الجوية التي يتحتم معها تعطيل الدراسة؟، أكيد الأرصاد لديها مقاييس للرياح وشدتها مع توقعاتها.

وواصلت مقدمة برنامج كلمة أخيرة: طول عمرنا عايشين في أجواء شتوية، مش كل شوية مطر نعطل الدراسة والنوات معتادة لمحافظات الشمال سواء نوة قاسم أو المكنسة.

واصلت الإعلامية لميس الحديدي: من إمبارح من وقت طرحي للسؤال والتعليقات على السوشيال ميديا، معقبة: من الطبيعي لما الدنيا تمطر بنلم الغسيل، مش بنقفل المدارس ونروح المدرسة عادي.

وتابعت الحديدي: صحيح في موجة عدم استقرار بس تقلبات الطقس لا بد أن يكون لها مقاييس، مثل بقية دول العالم في أمريكا وغيرها، التحذير له درجات مثلا ده إعصار رقم 5 أو كذا، وعلى هذا الأساس تؤخذ القرارات.

وأعلنت 7 محافظات حتى مساء اليوم الأحد تعطيل الدراسة غدًا الاثنين، في جميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدما وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد اليوم وغدا.

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