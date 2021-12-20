ارتفاع حرارة وكحة والتهاب في الحلق.. زينة وأولادها وولدتها يتعرضون لدور برد عنيف وتطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة زينة جمهورها، اليوم، بفيديو لها من داخل منزلها، وهي يبدو عليها الإرهاق والتعب الشديد، كما كشفت عن إصابتها ببرد شديد هي ووالدتها وأولادها، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت الفنانة زينة فيديو لها عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، قالت فيه: «عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي، أول مرة ومن أنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، ومش قادرة أفتح عنيا».

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ووجهت رسالة إلى جمهورها تدعوهم إلى توخي الحذر، قائلة: «خلو بالكم عشان الموضوع مبقاش هزار»، كما علقت على الفيديو: «يارب اشفينا أنا وولادي وأمي واشفي كل مريض».

وقالت زينة في تصريحات صحفية لـ”القاهرة 24″، إنها خلال تصويرها أحد الأعمال التي تشارك بها حديثًا شعرت بتعب شديد، ومن ثم توجهت للمنزل وظلت ملتزمة بالبقاء داخله، ولم تُصاب بدور برد مثل الذي أصابها حاليًا منذ الصغر، وعانت من درجة الحرارة المرتفعة والكحة الشديدة التي اضطرتها لاستخدام الكمادات إثر إصابتها بالتهاب في القصبة الهوائية.

كما صرحت زينة أن أولادها الاثنين التوأم مصابين أيضًا بنفس دور البرد بل تصل درجة حرارة أجسادهما إلى 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى تعب والدتها، قائلةً: أنا خايفة على ماما ربنا يشفيها ويطمني عليه.

كما نفت زينة إصابتها بفيروس كورونا مؤكدةً إصابتها فقط بدور برد شديد، متوجهةً بالنصح للمواطنين بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

زينة تشارك في مسلسل جديد من بطولتها

وكانت الفنانة زينة، تستعد لتقديم مسلسل من بطولتها تحت عنوان «420 دقيقة» ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي، هو من إخراج هاني خليفة، ويعد البطولة المطلقة الأولى لزينة في عالم المنصات الإلكترونية.

آخر أعمال زينة

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب»، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني الماضي 2021، بطولة أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.

زينة تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»

وتنتظر زينة عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، الذي توقف أكثر من مرة بسبب كورونا، فضلا عن وجود مشاكل إنتاجية، ويشارك في بطولته ليلى علوى، إيناس كامل، أحمد حاتم، عبد الرحيم حسن، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين.

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