شاهد.. منة فضالي تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام". و ظهرت منة فضالى مع الفنان اسلام جمال و علقت علي الصورة "بسم الله توكلنا علي الله ..نصيبي و قسمتك ". وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، الذي كان صناعه وأبطاله توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية، ولكنه توقف لعدة أسباب، من بينها تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى التى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة الأخيرة إلى 70%، مما ساعد على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد.

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