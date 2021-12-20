“وجبة فاسدة”.. صوفينار تكشف سبب تدهور حالة لورديانا ودخولها العناية المركزة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الراقصة الأرمينية صوفينار، الصديقة المقربة للراقصة لورديانا، تفاصيل الحالة الصحية للأخيرة بعد دخولها العناية المركزة الخميس الماضي.

وقالت صوفينار إن الحالة الصحية للورديانا تحسنت وقد خرجت من العناية المركزة، لكنها ما زالت محجوزة بالمستشفى حتى يطمئن الطبيب المعالج على حالتها الصحية خوفا من أن يكون ما زال هناك سموم في جسدها، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى خلال يومين.

وأوضحت صوفينار في تصريحات لصحف محلية أن الأطباء أجروا غسيل معدة أكثر من مرة للورديانا، حتى تتخلص من السموم الناتجة عن الوجبة الفاسدة التي تناولتها، موضحة أن حالتها الصحية كانت حرجة للغاية.

وذكرت أن حالات التسمم تكررت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب الوجبات الفاسدة ، مشيرة إلى إنها تعرضت لحالة تسمم منذ 20 يوما تقريبا، بعد تناولها قطعة ”لانشون“ من سوبر ماركت شهير في القاهرة، وتعرضت لحالة تسمم شديدة.

وكانت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا عبر ”إنستجرام“ قد كتبت منشورا أعلنت فيه الحالة المرضية لها قائلا: ”بالنيابة عن لورديانا، نخبرك للأسف أنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى وحدة العناية المركزة، سيتم إلغاء الأحداث المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر.. لندعو لها ونتمنى لها الشفاء العاجل والآمن“.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانا قد حققت شهرة واسعة في مصر بعد ظهورها في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ترقص فيه بأحد مراكز التجميل، لتتصدر بعدها “التريند”ويتم التعاقد معها للظهور في العديد من الكليبات، منها كليب ”قشطه بالزبادي“ مع الفنان الشعبي محمود الليثي.

يذكر أن لورديانا، كشفت في وقت سابق عن أسرار من حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر؛ لأنها المكان المناسب.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أنها درست الرقـص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل، وأنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

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