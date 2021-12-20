“ملبستش لبس خارج زي مودة الأدهم ومستقبلي بيضيع”.. حنين حسام تنهار أمام المحكمة

ابو ظبي - احمد الجزار - استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، لفتاة التيك توك حنين حسام، فى إعادة محاكمتها فى القضية المعروفة إعلاميا “بـالاتجار بالبشر”، بصحبة صديقتها مودة الأدهم و3 آخرين

وطبت حنين حسام ان تتحدث بنفسها للقاضي، ونفت جميع التهم الموجهة إليها، وبدأت «حنين» حديثها، نافية الاتهامات التي وجهت إليها، قائلة: «أنا ما عملتش كل الكلام ده، أنا جالي اسكريبت من شركة لايكي، عايزة إعلان شباب وبنات فوق 18 سنة، وقولت لهم مش عايزة لفظ خارج، ويكون معاهم بطايق أرقام قومي».

وتابعت فتاة التيك توك: «فين البنات اللي هما قالوا عليها؟ أنا عملت الجروب بس ومش باسمي، لأني مليش سجل تجاري».

ثم انهارت حنين خلال حديثها مع هيئة المحكمة، وقالت بقالي 17 شهر ماشفتش أهلي، أنا مبلبستش لبس خارج زى مودة الأدهم، أنا قولت عايزة شباب وبنات، وممنوع أى ألفاظ خارجة، مستقبلى بيضيع لأن أنا مش في جامعة خاصة، وأنا قاعدة فى مستنقع، ارحموني”

وكانت محكمة الجنايات قضت فى حكم غيابى بالسجن المشدد 10 سنوات، لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم و3 آخرين.

وكان منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعاً بالإتجار فى البشر.

وكانت النيابة العامة، قررت فى وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة العباسية، قرر فى 27 يناير الماضى، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه فى اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار فى البشر بأن تعاملت فى أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتين “م. س” و”ح. و” واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعى “تطبيق لايكي” يحمل فى طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكى الهرم” أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذى يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التى تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن. أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة “ح. س” وشهرتها “ساندي، والطفل “ي. م” واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر فى تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

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