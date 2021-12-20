أسرار النجوم: تفاصيل مثيرة: فنانة شهيرة شاهدها زوجها فؤاد المهندس وهي تخونه مع تلميذه فضربته بزجاجة شوهت وجهه.. ودمرتها لعنة نزلت من السماء! .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - في أغسطس من العام الماضي تلقى الوسط الفني في مصر،خبرًا مفجعًا، بوفاة الفنانة القديرة شويكار، عقب صراع مع المرض على مدار الفترة الماضية، وذلك عن عمر يناهز 81 عامًا. شويكار واحدة من الفنانات اللاتي استطعن وضع أسمائهن بين الكبار في السينما المصرية والمسرح، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا زال الجمهور متعلقًا بها حتى يومنا هذا، وأغلبها كانت مع النجم الكبير فؤاد المهندس.

في السطور التالية معلومات عن الفنانة الراحلة، من حياتها ومشوارها الفني. - ولدت الفنانة شويكار في 24 نوفمبر 1938 لأب تركي وأم شركسية واسمها كاملًا هو شويكار إبراهيم طوب ثقال. - عمل والدها ضابطًا في جيش محمد علي باشا في العصر العثماني، ويعد من أهم الشخصيات في ذلك الوقت وكان من أعيان محافظة الشرقية بمصر. - انتقلت شويكار إلى القاهرة وهي في الرابعة من عمرها، وبدأت ميولها الفنية تظهر في ذلك الوقت. - تزوجت شويكار من المهندس حسن نافع في عمر 16 عامًا، وفجعت بخبر وفاة زوجها وهي في الـ18 من عمرها، ومعها ابنتها الصغيرة "منة الله" التي أنجبتها منه. ​- الزواج كان سبب ترك شويكار دراسة الثانوية، إلا أنها قررت استكمال دراستها بعد وفاة زوجها. - وفي العشرين من عمرها، حصلت على لقب الأم المثالية بعد أن وقع عليها الاختيار لهذا اللقب من جانب نادي سبورتنغ لأنها كانت تعمل وتدرّس وتربي ابنتها في آن واحد. - التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وساعدها المخرج حسن رضا الذي يعد من بين المقربين لأسرتها، في دخول عالم الفن، بعدما رشحها للعمل بفرقة أنصار التمثيل، وشاركت في أكثر من عرض مسرحي. - ثم بدأت شويكار تلقي دروس التمثيل على يد عبد الوارث عسر ومحمد توفيق، وقدمت أول فيلم لها عام 1960 بعنوان "حبي الوحيد" أمام الفنان عمر الشريف ونادية لطفي وكمال الشناوي.

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- قابلت الفنان فؤاد المهندس لأول مرة بالصدفة، عندما تم ترشيحها عام 1963 لتقدم البطولة في مسرحية "السكرتير الفني". - تزوجت شويكار للمرة الثانية من شخص يُدعى مدحت حسن، ولم تستمر معه أيضًا حيث وقع الانفصال بينهما، لتتزوج بعد ذلك الفنان فؤاد المهندس ويستمرا معًا لمدة 20 عامًا ثم يحدث طلاق أيضًا. - وذكرت بعض التقارير أن السبب الرئيسي وراء طلاق شويكار من المهندس، هو غيرته عليها من أحد الفنانين الشباب الذي كان يقدم معها بطولة أحد أفلامها، يدعى محمد خيري، حيث نشأت بينهما علاقة قوية أشعلت نار الغيرة في قلب فؤاد المهندس، وتردد أنه انفعل عليها أثناء تواجدهما في أحد أماكن السهرة، وكان هذا الشاب متواجدًا وتبادل النظرات مع شويكار، ليقرر الفنان الراحل مغادرة المكان معها، واشتعل الخلاف الحقيقي بالمنزل حين نشبت مشاجرة تتسبب في جرح عميق بوجه فؤاد، بعدما ضربته شويكار بزجاجة أحدثت شرخا في جبهته وما إن رأت الدماء تسيل من وجهه حتى قررت اللجوء إلى صديقتها سهير البابلي في الثالثة فجرا، وادعت أنه ضرب رأسه في الحائط بسبب السكر، ووافقها فؤاد على مضض، وغابا أسبوعين عن السهرات والأماكن العامة حتى التأم الجرح. - شكلت شويكار مع فؤاد المهندس ثنائيًا فنيًا رائعًا، سيطر على الساحة الفنية في ذلك الوقت، فقدما معا: "ربع دستة أشرار، العتبة جزاز، فيفا زلاطا، أجازة غرام، اعترافات زوج، هارب من الزواج، أخطر رجل في العالم"، وغيرها من الأعمال السينمائية، وفي المسرح قدما معًا: "حواء الساعة 12، السكرتير الفني، سيدتي الجميلة، أنا وهو وهي، إنها حقا عائلة محترمة".

- آخر ظهور فني لشويكار كان من خلال مسلسل "سر علني" عام 2012 مع الفنانة غادة عادل. - تعرضت للعديد من الوعكات الصحية، ففي عام 2016 تعرضت لكسر في الحوض وظلت في المنزل طريحة الفراش لفترة طويلة، وكانت علاقتها بالفنانتين نبيلة عبيد وميرفت أمين مستمرة. المصدر: البوابة