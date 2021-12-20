أسرار النجوم: اتفرج كيف ظهرت : ياسمين عبدالعزيز بدون ماكياج تحصل على أكثر من نصف مليون إعجاب بساعات

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الايام الساعات الماضية نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي حصلت على أكثر من 600 ألف إعجاب.

وبدت ياسمين بلباس رياضي وبدون مكياج.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وأثارت الصور إعجاب المتابعين وأعربوا عن ذلك بتعليقاتهم إذ تحدثوا عن جمالها ونعومتها.

وكانت تحدّثت ياسمين عن رحلة علاجها بمقابلة تلفزيونية قائلة: "وأنا تعبانة قلت هرفع قضية على الدكتور، بعدما خفيت فكرت وقلت: الدكتور ده هو اللي ولدني في بنتي.. ربنا سترها معايا بعد ما كنت هموت.".

وتابعت بحديثها مع الإعلامية المصرية ​منى الشاذلي​ في برنامج "​معكم منى الشاذلي​" على قناة "CBC”: "واللي حصل كان فيه سبب وحكمة.. عشان كده ماينفعش أروح أرفع قضية.. أكيد مش قاصد".