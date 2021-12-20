أسرار النجوم: بمهر خيالي.. ملياردير سعودي يتقدم لطلب يد أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة مقابل شرط واحد فقط .. والمفاجأة في ردها !.. اتفرج من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة ب سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الإسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام .

ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها أكدت أنها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل.

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ورفضت كيندا الكشف عن اسم الملياردير وقالت ان الجميع سيتعرف عليه حين يقام العرس.

وكانت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة ب سارة باب الحارة قد نشرت سابقا صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرة على الاطلاق .

وظهرت مؤخرا وهي ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال أبيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة .

وكتبت الفنانة كيندا حنا “ نجمة باب الحارة 2 تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.