رابح صقر يؤكد لجمهوره تحسن حالته الصحية

حرص الفنان السعودي رابح صقر على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، بعد التغريدة التي كتبها صباح اليوم، يعلن فيها شفائه من العملية الجراحية التي أجراها منذ أيام.

ونشر رابح صقر عبر حسابه على "تويتر"، فيديو له من داخل الجيم أثناء ممارسته رياضة المشي، لتأهيله الطبي بعد تحسن حالته، وعودته لممارسة حياته بصورة طبيعية.

كما حرص الفنان السعودي رابح صقر، على توجيه رسالة لجمهوره عقب إجرائه للجراحة الثانية وهي قسطرة في القلب.

وكتب رابح صقر، عبر حسابه على "تويتر": "أحب أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد، والله لا يحرمني منكم".

وأضاف: "ولله الحمد.. عملت العملية الثانية بنجاح، والله لا يوريكم مكروه في من تحبون.. يا أغلى وأحلى جمهور".