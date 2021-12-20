رضوي الشربيني تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مجموعة صور لها برفقة بنتها في عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت رضوى الشربيني علي الصور قائلة: "صحيح انت اشقى واحدة في العالم بس حنيتك عليه بالدنيا كلها.. من يوم ما أتولدتى وانا مطمنة.. اليوم اللى اتولدتى فيه انا اتغيرت فيه.. وجودك كمل اللي ناقص فيه وخلانى انسان اقوى…كل سنة وانتى حلوة و شقيه و لذيذة و حنينه زى ما انتى يا وش السعد عليا…بحبك يا تمارا.. يا اخر العنقود "

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