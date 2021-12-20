شاهد.. ابنة عمرو دياب بفستان جريء في أحدث ظهور

نشرت نور دياب ابنة شيرين رضا وعمرو دياب، صورة جريئة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور دياب بفستان كب أحمر مكشوب الأكتاف، وتسريحة شعر بسيطة.

ونشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.