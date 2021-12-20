“فقدت الوعي والخمرة مش بتاعتي”.. المتهم بدهس 4 شباب يدافع عن نفسه والشهود يفجرون مفاجاَت

ابو ظبي - احمد الجزار - ننشر التحقيقات في قضية حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، حيث كشفت التحقيقات عن مفاجات مدوية أبرزها وجود خمرة بسيارة المتهم وتعاطيه للمخدرات، فضلًا عن قيادة السيارة بسرعة مرتفعة واصطدامه بسيارة المجني عليهم ما أدى لانقلابها عدة مرات لمسافة 100 متر، وأنه كان “سهران” مع أصدقائه ليلة الحادث، كما ننشر شاهدات شهود العيان وتقرير الطب الشرعي بعد تحليل دم وبول المتهم.

تقرير الطب الشرعي يكشف تناول التهم للكوكايين

قالت “نجلاء . ف “، 47 سنة، خبير سموم مخدرات بمصلحة الطب الشرعى، أنها ولدى فحصها وتحليلها لعينتى الدماء والبول المستخلصين من المتهم بمعرفة النيابة العامة تبين لها الوسائل الفنية بمصلحة الطب الشرعى أنها تحوي على جوهر الكوكايين المخدر وكذا الكحول الإيثيلي فأصدرت تقريرها على ذلك النحو، وقطعت بشهادتها عقب اطلاعها على تقارير المتهم الطبية وما تلاقه من عقاقير علاجية وأن تلك الأخيرة له ليس من بين مكونات أي منها على الاطلاق تلك المادة المخدرة أو الكحولية الواردة بنتيجة فحصها، كما أضافت جزما أن نا قدم للمتهم من تلك العقاقير ليس له تأثير على نتائج فحص التحليل التي انتهت إليها.

الشاهد الأول

عبد الله أحمد ، 23 سنة، طالب بالأكاديمية العربية، إنه وحال استقلاله لمركبته وصحبته الشاهد الثانى وعقب مروره منفذ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه محور 26 يوليو دائرة قسم ثان الشيخ زايد، أبصر مركبة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة لم يدركها، إلا لدى سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة تصادمها بمركبة المجنى عليهم ودفعها لقوته مسافة جاوزت 150 مترا، وهلاك مركبة المجنى عليهم ووفاة من بها لبالغ الإصابات التي ألمت بهم، كما عاين ما ألم بالمتهم من جرح أعلى حاجبه وشكواه من آلام بالركبة وبينما كان يساعده وقف أمامه فاشتم رائحة خمرة تفوح منه حتى هاتف من حضرت لتنقله بمركبتها وغادر مسرح الحادث.

الشاهد الثاني

قال أحمد على محمود، 23 سنة، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه وحال استقلاله لمركبته الآلية أبصر مركبة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة لم يدركها، إلا عند سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة تصادمها بمركبة المجني عليهم، كما شاهد ما ألم بالمتهم من جرح على حاجبه وشكواه من آلام الركبة، وبينما يساعده على الخروج من مركبته وقف أمامه فاشتم راحة الخمر تفوح منه، وهاتف أحد الأشخاص لنقله بمركبتها وغادر مسرح الحادث.

نص التحقيقات

ما اسمك؟

اسمي كريم محمد تقي الدين زكي الهواري

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة “كوكايين” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش.

س/ وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم الأطراف المتوفين إلى رحمة مولاهم سعيد حسن حسن شلبي، عبد الله درويش محمد حسانين، وعمر حمدى والمتوفى إلى رحمة مولاه يوسف محمد العباسى شعبان، وكان ذلك ناشئأ عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك وعدم مراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قدت المركبة الرقيمة رقم “م ل 7537” بطريقة ينجم عنها الخطر بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة مخدرة كوكايين محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية فأخللت إخلالا جسيما بالاصطدام بالمركبة التى كان يستقلها المجنى عليهم الرقيمة “ي هـ 5719” ، فنجم عنها الحادث، وتوفي أكثر من 3 أشخاص، وهم المجنى عليهم سالفي الذكر ، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر، أدت إلى نزيف بالمخ، وقد نكلت بالفرار هاربا بمعاونة اخر فور وقوع الحادث دونما مساعدة من وقعت عليهم جريمتك، أو طلبك للمساعدة بإنقاذ ـ رواحهم مع تمكنك من ذلك حال كون تلك الجريمة قد مقعت منك حال كونك بالغا على أطفال على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أيوا فعلا أنا خبطهم ولكن غصب عني، وانا مكنتش شارب مخدرات أو كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.

س/ طلبت من أحد الأشخاص مساعدتك وإنزالك من السيارة وقام باصطحابك رفقة سيدة التي جاءت لاصطحابك وركبت السيارة وأخبرك أن تنتظر في مكان وقوع الحادث، إلا أنك برفقة من جاء باصطحابك ذهبتم مسرعين من محل وقوع الحادث؟

ج/ الكلام ده محصلش وأول ما الحادثة حصلت كنت فاقد الوعى.

س/ وما هو قولك فيما إضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه وعقب انصرافك من محل حدوث الواقعة وبحضور الشرطة وحال فحص السيارة عثر بداخلها على بطاقة مالك خاصة بقرية مارينا باسمك ونظارة وهاتف محمول وزجاجة عطر ومبلغ مالي وقطرة عين طبية وزجاجة خمر خضراء اللون مكسورة؟

ج/ هي الحاجات دي كلها كانت موجودة بعربيتي فيما عدا إزازة الخمرة اللي بيقول عليها، وأنا مكنش معايا خمرة في العربية.

س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من إنك عقب حدوث الحادث كان يفوح من فمك رائحة الخمر؟

ج/ محلش علشان مكنتش شارب حاجة وانا أصلا مبشربش خمرة.

س/ وما هو قولك فيما أضافه سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من أنه شاهدتك تقود سيارتك بسرعة 180 كيلو متر في الساعة؟

ج/ الكلام ده محصلش.

س/ وما هو قولك فيما إضافة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة من وجود أثار مكابح بعد مكان الحادث بعشرة امتار؟

ج/ أنا معرفش هي الحادثة حصلت مرة واحدة زى ما قولت وملحقتش أفرمل.

س/ وما تعليلك لما شهد به سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج/ الكلام ده غير صحيح واللي حصل انا قولت عليه.

س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة “كوكايين” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش.

اقرأ أيضا

“خبطتهم غصب عني وماكنتش شارب حاجة”.. نص تحقيقات كريم الهواري في قتل 4 شباب بحادث الشيخ زايد

لإحرازه مخدر الكوكايين وتسببه في وفاة 4 أفراد.. النائب العام يحيل صاحب حادث الشيخ زايد للجنايات

أول تعليق من صاحب سلسلة “هايبر وان” والد المتهم بقتل 4 شباب في حادث سير (فيديو)

النائب العام يقرر حبس نجل صاحب سلسلة “هايبر وان” لحيازة المخدرات وقتل 4 شباب بالخطأ