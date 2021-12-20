أسرار النجوم: اتفرج الفيديو : نجمة قناة طيور الجنة جنى مقداد تتحضر لحفلة حجابها والمفاجأة في رد فعل الجمهور ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت نجمة طيور الجنة اليوتيوبر ​جنى مقداد​ فيديو جديداً قبل ساعات على قناتها الخاصة على يوتيوب، تحت عنوان: "فتحت هدايا وصلتني قبل حفلة حجابي"، واستعرضت فيه الثياب والاحذية التي وصلتها، استعدادا لحفلة ارتدائها الحجاب، إذ ستغير ستايلها ولن تستطيع ارتداء الملابس المفتوحة بشكل لا يتوافق مع الحجاب.

وحذرها المتابعون من أمرين بعد قرارها ارتداء الحجاب، أولهما أنها لا تستطيع أن تبقي محتواها الذي كانت تقدمه من دون حجاب بعد ارتدائها الحجاب، ما سيخسرها عدداً كبيراً من المشاهدات، وكذلك مدخولها منها، كما تمنوا ان لا تعتمد لفة الحجاب التي تعتمدها والدتها وزوجة شقيقها نور.

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