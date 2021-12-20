أسرار النجوم: اتفرج الفيديو : نانسي عجرم تشعل الأجواء بالشورت في ختام مهرجان ميدل بيست

الرياض - محمد الاطلسي - اختتمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم آخر سهرات مهرجان ”ميدل بيست“ وهو المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 16 من ديسمبر بالرياض.

وارتدت نانسي ثيابا من النوع الـ ”كاجوال“ بستايل لامع وبدت غاية في الحيوية، كما أشعلت المسرح بحضورها وأغنياتها، حيث اعتمدت جاكيتا بقصة فضفاضة جمعت بين الألوان الذهبي والفضي والأسود، ونسّقت تحتها توب باللون الذهبي، وشورت جلد أسود. وأكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات تألفت من العقود والأساور، بالإضافة إلى حزام جلد أسود وحذاء باللون ذاته بكعب عال، و اعتمدت تسريحة الشعر المموج، ومكياج ثقيل مع أحمر شفاه نيود.

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واستمرت فقرة نانسي عجرم الغنائية نصف ساعة قدمت خلالها عددا من أجمل أغانيها ومنها ”بدنا نولع الجو، آه ونص، قلبي ياقلبي..وغيرها“. وانتشر هاشتاغ ”نانسي مدل بيست“ ليتصدر قائمة الترند تزامنا مع إحياء الفنانة حفلتها، كما كثف محبوها من منشوراتهم التي شاركوا من خلالها مقاطع فيديو وصور من الحفلة معبرين عن سعادتهم بها.

وشاركت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص في تويتر بعض الصور وعلقت عليها: ”قصتي مع الجمهور بالسعودية حياة وفرح ونجاح، لتنهال عليها العبارات الترحيبية والتأكيد على نجاحها في هذا الحفل.

وكان مهرجان مدل بيست قد كسر حاجز نصف مليون زائر في الأيام الثلاثة الماضية بواقع 180 ألف زائر في اليوم الأول، و217 ألفًا لليوم الثاني، و174 لليوم الثالث، وأكثر من ذلك في يومه الأخير.

ويستقبل مهرجان مدل بيست زواره من داخل وخارج المملكة بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية ومعارض فن محلية وعروض ترفيهية فخمة على الهواء، ومركبات الطعام (فود ترك) ومطاعم متميزة لتشكل للزائر تجربة استثنائية في الاستمتاع بأجواء من الفعاليات الترفيهية والفنية.

من جانبها، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها السنجل الجديدة ”مية وخمسين“، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان وتم تصويره في لبنان. والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسي عجرم في فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص في الأغنية.