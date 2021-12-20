أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: حلمي لا يرضي رب العالمين (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان أدهم نابلسي اعتزاله للغناء، وذلك عبر نشره فيديو نشره على قناته الرسمية بموقع يوتيوب

قال نابلسي في الفيديو أن كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله.

وعبر عن سعادته بقرار اعتزال الغناء حيث قال “الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول احققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني عارفين أن هيجي يوم واوقف وجه هذا اليوم والخبر السعيد جدا إني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم”

كما أكد نابلسي على أن هدف وجودنا في الحياة هو العبادة مستعينًا بالآية القرآنية “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” وأعلن اعتزاله نهائيًا للفن.

يذكر أن أدهم نابلسي هو مغني أردني بدأ حياته الفنية من خلال المشاركة في برنامج “أكس فاكتور” ووصل إلي التصفيات النهائية ولكن لم يحالفه الحظ للفوز باللقب ومن ثم قدم أغنية “هو الحب” التي حصلت على 100 مليون مشاهدة.

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