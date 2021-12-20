أسرار النجوم: لأول مرة حسام حبيب يخرج عن صمته برد حقيقي على استفزازات شيرين عبد الوهاب ! ( تفاصيل جديدة )

الرياض - محمد الاطلسي - لكأنما حسام حبيب قد قرر إستفزاز طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ذات الطريقة التي اتفزته به إذ لم تمض أسابيع قليلة عن طلاق شيرين وحسام حبيب حتى قرّر العودة الى الساحة الفنية بنفس الوقت الذي تعود فيه شيرين عبد الوهاب هي أيضا الى جمهورها. الفنان المصري يحضّر حسام حبيب لعودته إلى الساحة الفنية مجدداً، بعد غياب أربع سنوات عن تقديم أعمال غنائية خاصة به، وبعد عامين على إصدار أغنية ”كل ما أغني“ مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

عمرو الشاذلي الملحن الشاب قد نشر صورة له برفقة حسام حبيب عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، علق عليها: ”بسم الله .. قريباً من ألحاني مع الفنان حسام حبيب“، مشيراً إلى أن الصورة ”من الأسبوع الماضي خلال تجهيز الأغنية“. من كلمات أحمد إبراهيم وتوزيع عمرو الخضري. التعاون تعاون حسام حبيب مع عمرو الشاذلي، بعد أن تعاون مع شيرين عبد الوهاب، بأغنية ”ملكش مكان“، و ”خاصمت النوم“ من ألبومها القادم، وتساءل الجمهور عن السّر الذي دفع الثنائي للعمل مع الملحن ذاته، بعد طلاقهما. وكان جمهورحسام حبيب الغنائية، عبر عن حماسه للعمل وذلك لأنه لم يعلق حتى الآن على أزمة طلاقه من شيرين عبد الوهاب، وسط تضارب تصريحات الأخيرة حوله ما بين ”أنا لسه بحبه“، و ”أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه“.

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