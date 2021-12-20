أول تعليق من ماجد المصري بعد بكائه مع ابنته بعد انتهائه من عقد قرانها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان ماجد المصري على تصدر فيديو بكائه بعد عقد قران ابنته ماهيتاب حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن هذا الموقف يشعر به كل أب.

وأضاف المصري في تصريحات تلفزيونية: “لما لقيت بنتي فجأة ببتاخد مني بكيت لم استطع التحكم في دموعي”.

وتابع: “بلا شك هي دموع الفرح وماهيتاب صاحبتي أوي وقريبين من بعض أوي واحنا الاتنين برج الحوت، وفي عقد القران بصيت لعريسها مصطفى نظرة أنه يكون حريص عليها”.

View this post on Instagram A post shared by Go2fan (@go2fan)

وأشار إلى أن عريس ابنته من عائلة محترمة ولديه شركة، ووصفه بالشاب المكافح، وهو يحترم هذه الصفة في الشباب، مبينًا بأنه ليس لديه طلبات من العريس الذي سيحتفل بزفافه على ابنته الثلاثاء الـ 21 من ديسمبر.

من جهتها؛ نشرت ماهيتاب صورة تجمعها بعريسها مصطفى القاضي من عقد قرانها الذي أقيم مساء السبت الماضي، علقت عليها: ”تم عقد قراني على من اختاره الله لي“.

كان الفنان ماجد المصري، احتفل بعد قران ابنته ماهيتاب، ونشر مجموعة صور من عقد القران عبر ”إنستجرام“، وعلق عليها قائلًا : ”تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله”.

https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CXpuCYvIYh2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كما ظهرت العروس وهي تبكي أيضا أثناء عقد قرانها الذي أقيم داخل منزل والدها وحضره عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء العروسين.

وماهيتاب هي ابنة الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى الفنانة منى إش إش، وقد أعلن عن خطبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي في سبتمبر من عام 2020.

في سياق آخر، يستعد الفنان ماجد المصري لتصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم ”أهلًا بكم في باريس“، ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم في يناير القادم، وسيتم تصوير بعض اللقطات في بيروت، وفرنسا والسعودية وسيشارك في بطولة الفيلم حتى الآن ماجد المصري وهالة صدقي.

يذكر أن فيلم ”أهلا بكم في باريس“، يمثل عودة للمخرج خالد يوسف بعد غياب سنوات طويلة عن الإخراج والفن، والفيلم سيتم تصويره خارج مصر ما بين أكثر من دولة منها باريس والمغرب ولبنان، كما سيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العرب والمصريين، من بينهم ماجد المصري، هالة صدقي، ولجين عمران.

اقرأ أيضا

وصفه بـ”الداعر الفاسق”.. رئيس وزارة العراق الأسبق يهاجم محمد رمضان والأخير: أنا الشيطان بيستعيذ بالله مني

شقيق سمية الألفي يكشف تطورات حالتها وموعد خروجها من المستشفى بعد استئصالها ورم بالصدر

لميس الحديدي تنتقد إغلاق المدارس غدًا في 7 محافظات: إحنا عارفين لما الدنيا تمطر نلم الغسيل

علي غزلان يقيم حفل زفاف للمرة الثانية في المالديف (صور)