الأرصاد تحذر من درجات الحرارة خلال الساعات القادمة تصل لتحت الصفر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية من درجات الحرارة خلال الساعات القادمة مؤكدًا أنها تصل لتحت الصفر في بعض المناطق بينما تصل إلى 7 درجة مئوية في القاهرة.

وفي تصريحات على القناة الأولى، مساء اليوم الاثنين، طالب محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، محذرًا من انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد القياتي أنه بدءًا من صباح اليوم انحسرت فرصة سقوط الأمطار ونسبة السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، واستمرت غزيرة رعدية على السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة بأمس الأحد.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى بالقاهرة تنخفض اليوم لـ15 درجة والصغرى 7 درجات، كما تسجل سانت كاترين أقل درجة حرارة بدرجة واحدة تحت الصفر، وتسجل الصغرى بنخل درجة واحدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.

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