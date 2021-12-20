مايا دياب تعلق على اعتزال أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على تصريحات الفنان الأردني الشاب أدهم نابلسي الذي أعلن اعتزاله الفن خلال الساعات الماضية، والذي أشار فيها إلى حرمانية الفن.

وكتبت مايا دياب رأيها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًة: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه، رافعةً هاشتاج الفن مش حرام.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع خاشتاج مايا دياب، وقالت إحدى المتابعات: “لو فضل شاكر و أدهم النابلسي يعملو ديو يا طيبة”، وكتب اَخر: “كل يوم بتأكد اكتر انه المسلمين ماخدين الإسلام اسم بس مش فعل ولا فاهمين الدين “.

وفاجأ الفنان أدهم نابلسي منذ قليل الجمهور بإعلانه اعتزاله الفن من خلال طرحه مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير خلاله إلى أن الحلم الذي دائمًا سعى إليه كان لا يرضي الله، كما أن الهدف الرئيسي لوجود البشر على كوكب الأرض هو إرضاء الله وحده.

وأكد أدهم نابلسي أن اعتزاله الفن لا يمنعه من التواصل والاختفاء عن جمهوره، موجهًا العديد من رسائل الشكر لجمهوره على الدعم المستمر الذين كانوا يصدرونه له، متمنيًا عدم انتهاء ذلك الدعم واستمراره.

اقرأ أيضا

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: حلمي لا يرضي رب العالمين (فيديو)

وصفه بـ”الداعر الفاسق”.. رئيس وزارة العراق الأسبق يهاجم محمد رمضان والأخير: أنا الشيطان بيستعيذ بالله مني

شقيق سمية الألفي يكشف تطورات حالتها وموعد خروجها من المستشفى بعد استئصالها ورم بالصدر

لميس الحديدي تنتقد إغلاق المدارس غدًا في 7 محافظات: إحنا عارفين لما الدنيا تمطر نلم الغسيل

علي غزلان يقيم حفل زفاف للمرة الثانية في المالديف (صور)