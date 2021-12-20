بعد أن قتلها بالخطأ أثناء التصوير.. والد المصورة يهاجم أليك بالدوين ويطالب بتحمله جزء من الجريمة

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم والد المصورة السينمائية هالينا هتشينز، الممثل الأميركي أليك بالدوين، لإطلاق النار على ابنته بالخطأ خلال تصوير فيلمهما الأخير، قائلًا إن النجم كان على الأقل يجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية في الجريمة.

وعلق أناتولي أندروسوفيتش: ”من الواضح بالنسبة لي، أن بالدوين أطلق الرصاصة بيده. لذا، من الصعب بالنسبة لي أن أفهم كيف لا يمكن تحميله المسؤولية الجزئية عن وفاة ابنتي.. أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أفهم سلوك أليك“.

وأشار الأب البالغ من العمر 61 عامًا، أنه لا يفهم ادعاء بالدوين، بأن البندقية التي قتلت هوتشينز، انفجرت دون أن يضغط على الزناد.

وتابع أندروسوفيتش: ”المسدس المستخدم هو نوع المسدس الذي لا يطلق النار قبل الضغط على الزناد. ولذلك، أليك مذنب جزئيًا؛ لأنه تسبب في تلك الطلقة“.

وتساءل أندروسوفيتش عن سبب حذف بالدوين (63 عامًا) سلسلة تغريدات أرسلها في أعقاب المأساة، قائلًا: ”لماذا قام بحذف تغريداته، عندما أصبح من الواضح أن إطلاق النار كان بروفة.. ولماذا أطلق الرصاصة أثناء الاستعدادات؟“.

كما أعرب أندروسوفيتش، الذي عمل سابقًا كقائد غواصة، عن قلقه من أن حفيده أنردوس البالغ من العمر 9 سنوات، قد لا يتعافى تمامًا من الحادث، مضيفًا: ”أندروس يعود إلى الحياة ببطء، لكن هذه ضربة كبيرة لنا جميعًا“.

وجاءت تعليقات أندروسوفيتش في صحيفة ”صن“ البريطانية، بعد أيام فقط، من نفي بالدوين، أنه طلب مسدس كولت أكبر، قبل أن يطلق النار على هتشينز في موقع تصوير فيلم ”Rust“ في 21 أكتوبر الماضي.

وجاء نفي بالدوين المزاعم في تغريدة يوم الخميس الماضي، بعد أن أصدر عمدة بلدة ”سانتا في“ بمدينة ”نيو مكسيكو“ مذكرة تفتيش لجهاز ”آيفون“ الخاص ببالدوين.

وردًا على مقال في مجلة ”نيوزويك“ التي ادعت أنه طلب مسدسًا أكبر، قبل إطلاق النار العرضي، قال بالدوين في تغريدة له: ”هذه في الحقيقة كذبة“.

وتابع: ”الاختيارات المتعلقة بأي دعائم لي، تم إجراؤها قبل أسابيع من بدء الإنتاج.. لذلك، فإن الإيحاء بأنه تم إجراء أي تغييرات قبل إطلاق النار المميت، هو كذب“.

وبحسب الصحفة، فإن أمر التفتيش، الذي طلبه عمدة سانتا، يخوّل الشرطة بمراجعة جميع الرسائل النصية والصور على جهاز ”آيفون“ الخاص بالممثل، بالإضافة إلى أي بيانات موقع مخزّنة، كجزء من تحقيقهم.

ووفقًا لأمر التفتيش، أخبر بالدوين الشرطة، أنه تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع صانع الفيلم، هانا جوتيريز ريد، بخصوص نوع البندقية التي يجب استخدامها في الفيلم.

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