الحجز على جميع حسابات مرتضى منصور البنكية لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - حصل هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم لصالحه بالحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالمستشار مرتضى منصور رئيس النادي .

وعن تفاصيل الحجز على حسابات مرتضى منصور في البنوك؛ أعلن كمال شعيب، المستشار القانوني لهاني العتال، نائب رئيس الزمالك، الحصول على حكم قضائي اليوم الاثنين، بالحجز على الحسابات الشخصية الخاصة بـ مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وذلك عن وقائع السب والقذف المرتكبة من رئيس نادي الزمالك تجاه هاني العتال، وجار استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كان كمال شعيب، محامي هاني العتال، كشف من قبل عودة عضوية موكله مرة أخرى داخل نادي الزمالك، بعدما تم شطبها من قبل مرتضى منصور، رئيس النادي الموقوف، حيث نشر حُكم محكمة الاستئناف بالقاهرة، بتأكيد صحة عضوية نائب رئيس الزمالك السابق هاني العتال وصحة عضوية والده مجدي العتال، وإلزام النادي بتسليمه بطاقة العضوية.

وعلى صعيد آخر، تقرر تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك- الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء- لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الأيام المقبلة، حيث أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة أمس مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل أخباره بتأجيل موعد فتح باب الترشح لمدة 24 ساعة.

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