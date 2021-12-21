أمينة خليل تلتقي مع أمير كرارة في “إلى الجهاد” برمضان 2022 وتعلق على انتقادات حديثها بالانجليزية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة أمينة خليل، عن انشغالها بتحضيرات مسلسلها الجديد، الذي تشارك به في موسم رمضان 2022.

وخلال مقابلة مع برنامج “إي تي بالعربي”، قالت أمينة خليل: “عندنا مسلسل إن شاء الله في رمضان، مع الفنان العظيم صديقي أمير كرارة، وإخراج أستاذ أحمد نادر جلال.”

وأضافت: “ربنا معانا هنبدأ تصوير قريب إلى الجهاد. معملتش حاجة زي كده قبل كده، وكنت عايزة أعمل حاجة مختلفة.”

يذكر أن “إلى الجهاد” هو عنوان الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة”، وكان قد أطلقوا عليه اسم “العائدون من داعش” ولكن تغير إلى “إلى الجهاد”.

أمينة ترد على انتقادات حديثها بالانجليزية

ردت الفنانة أمينة خليل على انتقادات وجهت لها بعد عرض حلقتها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB Talks.

حققت الحلقة أصداء واسعة، من بينها انتقادات لاعتمادها على اللغة الإنجليزية في الرد على أسئلة محاورها، أثناء حديثها عن مواقف وتجارب مرت بها في حياتها.

وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي، ردت أمينة خليل على تلك الانتقادات قائلة: “أنا واحدة مولودة في أمريكا، بتكلم عربي وبتكلم إنجليزي، ولكن أول لغة إتعلمتها في حياتي كانت إنجليزي.”

وأضافت: “كل واحد وشخصيته، وكل واحد وحياته، وكل واحد نشأ في بيئة مختلفة. متجوش تحكموا عليا عشان أنا بعرف أتكلم إنجليزي يا جماعة عادي.”

وتابعت: “ساعات بيبقى أسهل إن أنا أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وساعات بيبقى في حاجات لازم تتقال بالعربي.”

أمينة تقص شعرها

وانتشر خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة أمينة خليل وهي تقص شعرها بنفسها عند الكوافير.

وظهرت أمينة خليل وهي تجلس على كرسي مصفف الشعر وتقوم بقص شعرها لنفسها.

View this post on Instagram A post shared by @rubyy_blogger

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه أمينة خليل هو مسلسل “خلي بالك من زيزي” في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الانفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع.

اقرأ أيضا

مايا دياب تعلق على اعتزال أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء: حلمي لا يرضي رب العالمين (فيديو)

أول تعليق من ماجد المصري بعد بكائه مع ابنته بعد انتهائه من عقد قرانها (فيديو)

“ملبستش لبس خارج زي مودة الأدهم ومستقبلي بيضيع”.. حنين حسام تنهار أمام المحكمة